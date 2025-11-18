Flamengo decide não disputar a Copinha em 2026

Flamengo decide não disputar a Copinha em 2026Rubro-Negro prioriza o Carioca e pretende utilizar os jovens nas primeiras rodadas
O Flamengo decidiu não disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2026. O Rubro-Negro, afinal, priorizou o Carioca e pretende utilizar os jovens do sub-20 nas primeiras rodadas da competição, segundo o “Flazoeiro”. A Copinha será realizada entre os dias 2 e 25 de janeiro, enquanto o estadual mais charmoso do Brasil começa no dia 11.
Nos últimos anos, o Flamengo jogou as primeiras rodadas do Carioca com o time alternativo. Dessa forma, vai repetir o planejamento na próxima temporada. Em 2026, aliás, a CBF vai estrear um novo calendário, com o Brasileirão começando no dia 28 de janeiro. Assim, o Rubro-Negro entende que a mudança tornou inviável a organização para disputar a Copinha.
A estreia do time principal do Flamengo na próxima temporada ainda vai depender do término da atual. Afinal, o Rubro-Negro disputa os títulos do Brasileirão e Libertadores. Portanto, caso não conquiste o título continental, os jogadores vão entrar de férias no dia 8 de dezembro. Contudo, se conquistar a competição, o período de descanso começará após o Intercontinental, no dia 17.
Tetracampeão da Copinha, o Flamengo é o segundo carioca com mais títulos (atrás do Fluminense, com cinco). O Rubro-Negro conquistou os títulos em 1990, 2011, 2016 e 2018. Na edição deste ano, os Garotos do Ninho foram eliminados na segunda fase diante do Bragantino. Vale lembrar que o time jogou desfalcado dos principais nomes do sub-20, que estavam à disposição para o Carioca.
