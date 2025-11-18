Flamengo decide não disputar a Copinha em 2026

Rubro-Negro prioriza o Carioca e pretende utilizar os jovens nas primeiras rodadas / Crédito: Jogada 10

O Flamengo decidiu não disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2026. O Rubro-Negro, afinal, priorizou o Carioca e pretende utilizar os jovens do sub-20 nas primeiras rodadas da competição, segundo o “Flazoeiro”. A Copinha será realizada entre os dias 2 e 25 de janeiro, enquanto o estadual mais charmoso do Brasil começa no dia 11. Nos últimos anos, o Flamengo jogou as primeiras rodadas do Carioca com o time alternativo. Dessa forma, vai repetir o planejamento na próxima temporada. Em 2026, aliás, a CBF vai estrear um novo calendário, com o Brasileirão começando no dia 28 de janeiro. Assim, o Rubro-Negro entende que a mudança tornou inviável a organização para disputar a Copinha.