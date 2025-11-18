Flaco López tenta encerrar pior jejum do ano e mira nova ”virada” contra o Vitória

Atacante não marca há sete jogos pelo Palmeiras e busca recuperar ritmo nesta reta final de temporada

O incômodo é evidente. Nas últimas apresentações, Flaco demonstrou frustração com o jejum, algo que a comissão técnica do Verdão tenta administrar com conversas e vídeos. A ideia do staff é reforçar ao argentino que, mesmo sem marcar, sua participação ofensiva continua relevante. Seja nas movimentações, nas assistências ou na criação de espaços.

Flaco López chega à reta final de 2025 vivendo um contraste curioso. Afinal, embora tenha alcançado sua temporada mais artilheira pelo Palmeiras, com 23 gols, o atacante atravessa agora seu momento de maior instabilidade no ano. Já são sete partidas sem balançar as redes, a pior sequência desde que a bola começou a rolar nesta temporada.

O histórico recente do atacante mostra que a virada pode estar próxima. Sua última grande seca ocorreu entre o fim de junho e julho, quando ficou seis jogos sem marcar. O renascimento veio justamente diante do Vitória, adversário desta quarta-feira (19/11), às 19h30, no Allianz Parque.

Naquela ocasião, Flaco vivia um período de desconfiança da torcida, alternando entre titular e reserva. Porém, o gol marcado contra os baianos mudou totalmente sua trajetória na temporada. A partir dali, o argentino deslanchou. Afinal, ele anotou sete gols e distribuiu uma assistência nos dez jogos seguintes, além de participar de diversas jogadas decisivas.

Flaco López tenta reencontrar ritmo para ajudar Palmeiras nesta reta final

Assim, restando cinco compromissos no Brasileirão e mais um na Libertadores, Flaco López tenta repetir o roteiro. Contra o Vitória, ele volta ao time titular após ter começado no banco no jogo anterior, desgastado pela atuação com a seleção argentina na véspera.

Vice-líder com 68 pontos, três atrás do Flamengo, o Palmeiras encara uma reta final que exige protagonismo. E Flaco tenta, mais uma vez, ser o nome decisivo desse sprint final.