Fim da Data-Fifa inicia “corrida maluca” para seis jogadores do Brasileirão

O encerramento da Data-Fifa marca o início de uma verdadeira maratona logística para seis jogadores que atuam no Brasil. Convocados para a Seleção Brasileira, que empatou com a Tunísia nesta terça-feira (18/11) por 1 a 1, atletas de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia e Vasco correm contra o tempo. O objetivo, afinal, é retornar da Europa a tempo de defender seus clubes na 34ª rodada do Brasileirão, que já começa nesta quarta-feira (19/11). O grupo, no entanto, se dividiu em duas estratégias de viagem distintas.

A situação mais confortável é a do grupo que pegou “carona” no jato particular de Leila Pereira. O voo, fretado pela presidente do Palmeiras, traz de volta Vitor Roque (Palmeiras), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Luciano Juba (Bahia) e Paulo Henrique (Vasco). A aeronave sai de Lille, na França, e tem previsão de pouso em Guarulhos na manhã de quarta-feira. Vitor Roque, portanto, deve jogar contra o Vitória no Allianz Parque. Paulo Henrique, por sua vez, terá que correr para pegar uma conexão imediata para Porto Alegre, onde o Vasco encara o Grêmio.