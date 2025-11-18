Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-joia do Palmeiras recusou convite da Kings League por considerar ”arriscado”

Bruno Menezes recusou proposta de um ano da Loud para jogar o Final Four da competição. Liberação do jogador também foi empecilho
A Loud movimentou o mercado da Kings League Brasil na construção de seu elenco, mas sofreu uma baixa importante exatamente às vésperas do Final Four. A equipe presidida por Coringa tentou assegurar a contratação do meia Bruno Menezes, ex-promessa do Palmeiras, mas não conseguiu avançar nas negociações.

Bruno, de 23 anos, ganhou notoriedade ao integrar o elenco campeão da Copa São Paulo de 2022, ao lado de nomes como Endrick e Giovani. Hoje vinculado a um clube profissional, o meio-campista se tornou alvo da Loud, que desejava acrescentar experiência e qualidade técnica à equipe. Contudo, segundo Coringa, a principal barreira foi a liberação do atleta por sua equipe atual.

“Eu não consegui a liberação com o time que o jogador joga atualmente. Cheguei a oferecer um contrato de 1 ano para ele assinar com a Loud”,  explicou o presidente durante transmissão ao vivo, detalhando os impasses do processo.

O esforço, porém, não foi suficiente. Bruno Menezes preferiu seguir no futebol tradicional e avaliou que a mudança representaria um risco para sua carreira.

“Ele não aceitou porque achou arriscado”,  completou o streamer.

Diante da negativa, a Loud buscou alternativas e anunciou a chegada de Lucas Freitas, multicampeão no futsal, para reforçar o elenco na fase decisiva.

A equipe teve desempenho sólido na Kings League, chegando até a semifinal. A eliminação veio justamente diante da Furia, que chegaria a se consagrar campeã ao bater a G3X na decisão.

