Ex-joia do Palmeiras recusou convite da Kings League por considerar ”arriscado”

Bruno Menezes recusou proposta de um ano da Loud para jogar o Final Four da competição. Liberação do jogador também foi empecilho / Crédito: Jogada 10

A Loud movimentou o mercado da Kings League Brasil na construção de seu elenco, mas sofreu uma baixa importante exatamente às vésperas do Final Four. A equipe presidida por Coringa tentou assegurar a contratação do meia Bruno Menezes, ex-promessa do Palmeiras, mas não conseguiu avançar nas negociações. Bruno, de 23 anos, ganhou notoriedade ao integrar o elenco campeão da Copa São Paulo de 2022, ao lado de nomes como Endrick e Giovani. Hoje vinculado a um clube profissional, o meio-campista se tornou alvo da Loud, que desejava acrescentar experiência e qualidade técnica à equipe. Contudo, segundo Coringa, a principal barreira foi a liberação do atleta por sua equipe atual.

“Eu não consegui a liberação com o time que o jogador joga atualmente. Cheguei a oferecer um contrato de 1 ano para ele assinar com a Loud”, explicou o presidente durante transmissão ao vivo, detalhando os impasses do processo. O esforço, porém, não foi suficiente. Bruno Menezes preferiu seguir no futebol tradicional e avaliou que a mudança representaria um risco para sua carreira. “Ele não aceitou porque achou arriscado”, completou o streamer. Diante da negativa, a Loud buscou alternativas e anunciou a chegada de Lucas Freitas, multicampeão no futsal, para reforçar o elenco na fase decisiva.