Ex-Fluminense, Nino quer deixar o Zenit, que topa negociar

O zagueiro Nino tem interesse em deixar o Zenit, da Rússia. O campeão olímpico com a Seleção Brasileira em 2021, e da Libertadores com o Fluminense, em 2023, pretende sair na próxima janela de transferências. O clube russo não deve dificultar a saída do defensor, que é titular da equipe. A informação inicial é da “ESPN”.

De acordo com a informação, a saída do zagueiro Nino está relacionado a uma questão pessoal do seu filho Antonio no processo de adaptação ao país russo. O desempenho do defensor, aliás, já ganhou elogios da diretoria e jogadores ao longo dos últimos anos.