Ex-Fluminense, Nino quer deixar o Zenit, que topa negociar

Ex-Fluminense, Nino quer deixar o Zenit, que topa negociarTitular da equipe russa, zagueiro enfrenta questão pessoal com seu filho Antonio e pretende seguir no futebol europeu
O zagueiro Nino tem interesse em deixar o Zenit, da Rússia. O campeão olímpico com a Seleção Brasileira em 2021, e da Libertadores com o Fluminense, em 2023, pretende sair na próxima janela de transferências. O clube russo não deve dificultar a saída do defensor, que é titular da equipe. A informação inicial é da “ESPN”.
De acordo com a informação, a saída do zagueiro Nino está relacionado a uma questão pessoal do seu filho Antonio no processo de adaptação ao país russo. O desempenho do defensor, aliás, já ganhou elogios da diretoria e jogadores ao longo dos últimos anos.
A ideia do Zenit em encontrar um novo clube para Nino, que não pretende voltar para o Brasil neste momento. Ele, afinal, quer seguir no futebol europeu. Os russos investiram 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões, na cotação da época) no início de 2024 para tirar Nino do Fluminense.
Por fim, Nino foi titular nas 14 partidas que atuou com o Zenit na atual temporada, sendo 12 pelo Campeonato Russo. Em 2024/25, o zagueiro brasileiro atuou em 35 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências. É um dos jogadores importantes no elenco.
