Ex-atacante Jô é preso no Rio por dívida de pensão alimentícia

Ele, que defendeu Corinthians, Atlético e Seleção Brasileira, já acumula 12 meses de atraso no pagamento / Crédito: Jogada 10

O ex-atacante Jô, que teve passagens marcantes por clubes como Corinthians, Atlético e pela Seleção Brasileira, foi preso nesta quarta-feira (19/11). A polícia deteve o jogador na Praia da Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O motivo da prisão, aliás, é o não pagamento de pensão alimentícia. A Justiça determinou a detenção imediata em razão de dívidas acumuladas com um de seus filhos. O mandado de prisão partiu da 1ª Vara de Família de Jacarepaguá. A mãe da criança, afinal, comprovou na Justiça que o jogador já acumulava 12 meses sem realizar o pagamento estabelecido judicialmente. Portanto, a polícia cumpriu a ordem e levou o ex-atleta para a delegacia. Esta, no entanto, não é a primeira vez que Jô enfrenta problemas legais por descumprir obrigações familiares.