Ex-atacante Jô é preso no Rio por dívida de pensão alimentícia

Ex-atacante Jô é preso no Rio por dívida de pensão alimentíciaEle, que defendeu Corinthians, Atlético e Seleção Brasileira, já acumula 12 meses de atraso no pagamento
O ex-atacante Jô, que teve passagens marcantes por clubes como Corinthians, Atlético e pela Seleção Brasileira, foi preso nesta quarta-feira (19/11). A polícia deteve o jogador na Praia da Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O motivo da prisão, aliás, é o não pagamento de pensão alimentícia. A Justiça determinou a detenção imediata em razão de dívidas acumuladas com um de seus filhos.
O mandado de prisão partiu da 1ª Vara de Família de Jacarepaguá. A mãe da criança, afinal, comprovou na Justiça que o jogador já acumulava 12 meses sem realizar o pagamento estabelecido judicialmente. Portanto, a polícia cumpriu a ordem e levou o ex-atleta para a delegacia. Esta, no entanto, não é a primeira vez que Jô enfrenta problemas legais por descumprir obrigações familiares.
Jô tem histórico de prisões
O ex-jogador já possui um histórico recente de prisões pelo mesmo motivo. Em junho deste ano, por exemplo, a polícia o deteve em São Paulo. Naquela ocasião, ele permaneceu preso por uma semana por não pagar a pensão de outro filho. Além disso, Jô também teve outras duas detenções ao longo de 2024, o que agrava sua situação perante a Justiça.
A prisão na Barra da Tijuca, em um local público e movimentado, chamou a atenção. O caso, inclusive, reacende o debate sobre a responsabilidade de atletas com suas obrigações financeiras após o fim da carreira em alto nível. Jô, que foi artilheiro do Brasileirão e disputou a Copa do Mundo de 2014, agora enfrenta mais um capítulo conturbado em sua vida pessoal fora dos gramados.
