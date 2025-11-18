Ex-affair de Ronaldinho aposta em carreira como influenciadora fitness

O envolvimento de Janaína Mendes e o “Bruxo” não passou de um caso, já que ocorreu por um curto período / Crédito: Jogada 10

Janaína Mendes, mãe do único filho de Ronaldinho Gaúcho, reside em Barcelona desde 2023. A mudança de Belo Horizonte para a cidade espanhola ocorreu para estar ao lado de João Mendes, que decidiu tentar seguir os passos do pai no futebol. A ex-bailarina segue na Espanha e, aos 41 anos, optou iniciar uma nova carreira, a de influenciadora digital, que concentra seus conteúdos no mundo fitness. Recentemente, também se tornou proprietária de uma empresa no mesmo ramo, pois fornece serviços de bem-estar e autocuidado. Janaína destaca em seu perfil no Instagram quais os diferenciais que oferece e convida os internautas a lhe acompanharem.

“Disciplina depois dos 40, sem atalhos. Te mostro como recomeçar com equilíbrio. Junte-se a mim”, aponta a nova influenciadora digital fitness. A estratégia da ex-bailarina é publicar vídeos de seus treinamentos na academia e costuma utilizar frases de incentivo. “Não é sobre quanto peso você levanta. É sobre ter levantado da cama e ter feito acontecer”, ressaltou Janaína. Com isso, ela passou a dividir suas atenções entre a nova carreira como produtora de conteúdo digital e os cuidados com a filha mais nova, originária de um relacionamento posterior. Apesar da mudança para Barcelona ter sido por causa de João Mendes, eles não estão mais próximos. Isso porque o filho foi para a Inglaterra quando trocou a base dos Blaugranas pela do Burnley. Ele segue no país, mas atualmente defende o Hull City.