Espanha empata com a Turquia e confirma vaga na Copa do Mundo

A Espanha está classificada para a Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira (18), os espanhóis ficaram no empate por 2 a 2 com a Turquia e confirmaram a liderança do Grupo E das Eliminatórias Europeias. Dani Olmo e Oyarzabal marcaram os gols do time espanhol no Estádio de La Cartuja, em Sevilla, enquanto Gül e Özcan balançaram a rede para os turcos, que vão disputar a repescagem para o Mundial.

Apesar da classificação para a Copa do Mundo, a Espanha viu os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias chegar ao fim e encerra sua participação no torneio com 16 pontos. Ao todo, foram cinco vitórias e um empate nas seis rodadas do Grupo E.

Mesmo assim, a seleção sob o comando do técnico Luis de la Fuente chegou a 31 partidas consecutivas de invencibilidade em jogos oficiais. Sua última derrota ocorreu em março de 2023, para a Escócia. Com o resultado diante dos turcos, a seleção espanhola igualou o recorde mundial de invencibilidade, que pertencia à Itália comandada pelo técnico Roberto Mancini.

Por outro lado, a Turquia encerra sua participação nas Eliminatórias na vice-liderança do Grupo E, com 13 pontos. Dessa forma, a seleção turca segue para a repescagem e ainda sonha com a classificação para a Copa do Mundo.

Espanha x Turquia

A Espanha começou a partida em grande ritmo e abriu o placar logo aos três minutos, com gol de Dani Olmo. Os espanhóis ainda tiveram outras oportunidades de ampliar a vantagem, mas pararam em grandes defesas de Bayindir. Por outro lado, a Turquia buscava levar perigo nos contra-ataques e Gül deixou tudo igual no placar antes do intervalo.