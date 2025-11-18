Em Portugal, técnico é suspenso após foto deitado no treino e denúncia de abuso

Rui Sacramento vira alvo de processo disciplinar e fica fora do jogo contra o Sporting após o Sindicato de Jogadores abrir investigação

O Marinhense, clube da Quarta Divisão de Portugal, suspendeu o treinador Rui Sacramento após jogadores o acusarem de abuso psicológico e o Sindicato de Jogadores abrir uma investigação sobre o caso. A decisão ocorre poucas horas depois de circular nas redes sociais uma foto em que Sacramento aparece deitado no gramado durante um treino. Ele usa o celular, enquanto os atletas realizavam exercícios físicos ao seu redor.

Além disso, o clube afirmou em comunicado que a suspensão busca garantir a investigação independente conduzida pelo Sindicato e proteger todos os profissionais envolvidos.

Como consequência, Rui Sacramento não comandará a equipe no sábado (22), no Estádio José Alvalade, quando o Marinhense enfrentará o Sporting pela Taça de Portugal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook