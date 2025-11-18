Em meio à briga judicial, PSG critica Mbappé em comunicado: “Atuou de forma desleal”Diretoria do clube parisiense afirma que o craque ocultou sua decisão de não renovar e mentiu ao prometer que não sairia de graça
A disputa judicial entre Mbappé e Paris Saint-Germain está longe de terminar e ganhou mais um episódio nesta terça-feira (18). Afinal, após uma audiência na Justiça, o clube francês emitiu um comunicado em que tece duras críticas ao atacante. Ele também o acusa de ter atuado de forma desleal durante seus últimos meses em Paris.
“Ao tribunal, o clube apresentou provas que demonstram que o jogador atuou de forma desleal, ao ocultar durante quase 11 meses, entre julho de 2022 e junho de 2023, sua decisão de não renovar seu contrato, privando assim o clube de qualquer possibilidade de organizar uma transferência”, diz um trecho do comunicado.
Vale lembrar que o jogador exige do clube parisiense o pagamento de 240 milhões de euros, o equivalente hoje a R$ 1,4 bilhão, por danos e prejuízos pela sua saída conturbada. Ele também acusa os dirigentes de não pagarem 55 milhões de euros em salários e bônus. Além de não terem convertido seu contrato por prazo determinado em definitivo.
Por outro lado, o PSG cobra de Mbappé o pagamento de 180 milhões de euros (hoje mais de R$ 1,1 bilhão), por ter mentido ao prometer que não sairia do clube de graça. Além disso, também quer mais 60 milhões de euros por danos e prejuízos. O Paris Saint-Germain também revelou a existência de uma oferta de 300 milhões de euros, da Arábia Saudita.
Leia o comunicado do PSG
“O Paris Saint-Germain compareceu hoje perante o Conselho de Prud’hommes de Paris com o objetivo de que sejam reconhecidos os importantes prejuízos sofridos pelo clube como consequência do grave descumprimento, por parte de Kylian Mbappé, de seus compromissos contratuais, legalmente vinculantes, e dos princípios mais elementares de boa-fé e lealdade.
O clube deseja lembrar que, durante mais de um ano, fez todo o possível para alcançar uma solução amigável. Algo que permitisse a todas as partes seguir em frente, em conformidade com a relação de cooperação e confiança que deve existir entre um clube e seu jogador. Várias instâncias às quais se recorreu no âmbito deste litígio incentivaram um acordo amigável, que o clube sempre buscou de boa-fé. Apesar desses repetidos esforços, o Sr. Mbappé atacou continuamente o clube em cada ocasião. Inclusive através do procedimento iniciado hoje, uma situação lamentável tanto para o próprio jogador quanto para o futebol francês como um todo.
Perante o tribunal, o clube apresentou provas que demonstram que o jogador agiu de forma desleal. Isso ao ocultar durante quase 11 meses, entre julho de 2022 e junho de 2023, sua decisão de não renovar seu contrato. Privando assim o clube de qualquer possibilidade de organizar uma transferência.
Em seguida, o jogador questionou um acordo alcançado com o clube em agosto de 2023. Este previa uma redução de sua remuneração caso decidisse sair livremente. Com o fim de preservar a estabilidade financeira do clube após o excepcional investimento realizado.
Mais criticas ao atacante
Essa ocultação, juntamente com a impugnação deste acordo claro e documentado, causou ao Paris Saint-Germain um prejuízo considerável que o clube pretende fazer valer perante as instâncias competentes.
Tal comportamento ilustra, além de uma indiferença pela saúde econômica do clube, um abuso da confiança que o Paris Saint-Germain lhe havia outorgado e que o jogador alimentava regularmente através de suas declarações, como em 3 de janeiro de 2024, quando declarou na zona mista ao término da partida no Parque dos Príncipes: “Ainda não tomei uma decisão, mas com o acordo que fiz com o presidente neste verão, seja qual for minha escolha, conseguimos proteger todas as partes e preservar a serenidade do clube diante dos desafios que nos esperam, o que é o mais importante. Minha decisão é secundária.”
Quanto à solicitação de requalificação de seu contrato para prazo indeterminado, o Paris Saint-Germain reafirma que carece totalmente de fundamento jurídico. Os contratos dos jogadores profissionais são contratos de duração determinada específicos, regulados pelo Código do Esporte e homologados pela Liga Francesa de Futebol Profissional, em conformidade com a legislação francesa e europeia.
Rejeita todas as acusações
O Paris Saint-Germain também rejeita todas as acusações de assédio ou pressão. Lembrando que Mbappé participou em mais de 94% das partidas oficiais da temporada 2023/2024. Todas as decisões esportivas ocorrem por um treinador vencedor da Liga dos Campeões — e que sempre jogou em condições conformes com a Carta do Futebol Profissional.
Tanto de fato quanto de direito, o jogador assumiu compromissos públicos e privados claros e repetidos. O clube simplesmente lhe pede que respeite, depois de ter desfrutado de condições excepcionais durante sete anos no Paris Saint-Germain.
O Paris Saint-Germain continua defendendo seus direitos com rigor. Fundamentalmente, trata-se de uma questão de boa-fé, honestidade, manutenção dos valores e respeito à instituição parisiense e aos seus torcedores. Ao mesmo tempo, o Paris Saint-Germain continua com a sequência da temporada mais bem-sucedida de sua história. Foi baseada na solidariedade, no trabalho, no espírito de equipe e na primazia do clube sobre qualquer individualidade.”
