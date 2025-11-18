Em meio à briga judicial, PSG critica Mbappé em comunicado: “Atuou de forma desleal”

Diretoria do clube parisiense afirma que o craque ocultou sua decisão de não renovar e mentiu ao prometer que não sairia de graça

A disputa judicial entre Mbappé e Paris Saint-Germain está longe de terminar e ganhou mais um episódio nesta terça-feira (18). Afinal, após uma audiência na Justiça, o clube francês emitiu um comunicado em que tece duras críticas ao atacante. Ele também o acusa de ter atuado de forma desleal durante seus últimos meses em Paris.

“Ao tribunal, o clube apresentou provas que demonstram que o jogador atuou de forma desleal, ao ocultar durante quase 11 meses, entre julho de 2022 e junho de 2023, sua decisão de não renovar seu contrato, privando assim o clube de qualquer possibilidade de organizar uma transferência”, diz um trecho do comunicado.