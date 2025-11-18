Denunciados pelo STJD, Kaio Jorge e Romero podem virar desfalques no Cruzeiro

Confusão no clássico diante do Atético-MG gerou denúncias contra os atletas cruzeirenses / Crédito: Jogada 10

A reta final de Brasileirão pode ganhar um contorno de dificuldade para o Cruzeiro. Nesta terça, a procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o atacante Kaio Jorge e o volante Lucas Romero. O motivo da denúncia foram os comportamentos polêmicos durante o clássico diante do Atlético-MG, no dia 15 de outubro, pelo Brasileirão. O atacante, artilheiro do Cruzeiro na competição, foi expulso no início do segundo tempo do clássico por ter feito gestos de “roubo” em relação ao trio de arbitragem após o empate do Galo.

Lucas Romero também fez reclamações acintosas, e foi expulso em um primeiro momento. Após checagem do VAR, entretanto, o árbitro Paulo César Zanovelli trocou o cartão para o atacante. O STJD denunciou Kaio Jorge com base nos artigos 243-F (Ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto) e 254-A (Praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A denúncia de Lucas Romero, por sua vez, foi somente no 243-F. As penas variam de 4 a 12 partidas, além de multas em dinheiro. Os jogadores serão julgados pelo tribunal na próxima terça-feira (25). às 10h, no tribunal do STJD, no Rio de Janeiro.