De olho na reta final, Flamengo tem oito pendurados para clássico com o Fluminense

Rubro-Negro tem extensa lista de jogadores com dois amarelos que pode afetar rodadas finais e disputa do título do Campeonato Brasileiro

Léo Pereira, Pulgar, Saúl e Luiz Araújo foram titulares na goleada sobre o Sport, no sábado (15), e devem seguir entre os titulares. Danilo, por sua vez, está com a Seleção Brasileira e provavelmente não voltará a tempo do jogo.

Em meio à busca por “reforços” para a disputa do clássico com o Fluminense, no Maracanã, o Flamengo também ligou o sinal de alerta para as rodadas seguintes. Afinal, a equipe entrará em campo nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), com oito jogadores pendurados, quatro deles titulares do técnico Filipe Luís. Entre eles, estão Danilo, Léo Pereira, Evertton Araújo, Pulgar, Allan, Saúl, Jorginho e Luiz Araújo.

Dessa forma, Evertton Araújo fica como opção no banco de reservas, enquanto Allan e Jorginho estão no departamento médico. O último, que se recupera de uma lesão na coxa direita, treinou no campo nesta segunda e tem chances de voltar no Fla-Flu.

Jorginho está fora de ação desde o dia 29 de outubro, quando o Flamengo empatou em 0 a 0 com o Racing (ARG), em Avellaneda, pela semifinal da Libertadores. Desde então, realizava atividades com a fisioterapia. Ele se ausentou nas últimas quatro partidas. O jogador de 33 anos tem 24 aparições pelo Rubro-Negro, com dois gols e duas assistências.

Por fim, os comandados do técnico Filipe Luís retomaram a liderança com os jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. Isso porque goleou o Leão da Ilha por 5 a 1, na Arena Pernambuco, e viu o Palmeiras perder para o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro. Agora, restam cinco rodadas para a definição do campeão.