Corinthians pode ter até seis retornos para o Majestoso

Timão espera retornos de jogadores do DM e tenta se recuperar no Brasileirão após sequência de resultados negativos / Crédito: Jogada 10

O Corinthians se prepara para encarar o São Paulo nesta quinta-feira (20/11), às 19h30, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada. Pressionado por duas derrotas consecutivas, o Timão encara o Majestoso com a missão clara de dar uma resposta para a torcida. Para isso, Dorival Júnior trabalha com a possibilidade de recuperar até seis peças importantes para a partida, após semanas marcadas por lesões e suspensões. A maior incógnita está na meta corintiana. Hugo Souza, fora dos últimos dois compromissos por conta de um trauma na coxa direita, ainda será reavaliado para saber se poderá voltar ao time. O goleiro já havia retornado recentemente de uma luxação no ombro esquerdo, atuou contra Atlético-MG e Grêmio, mas voltou a sentir dores na coxa no duelo diante dos gaúchos. Caso ele seja vetado novamente, o jovem Felipe Longo seguirá como titular.

No meio-campo, o cenário é mais animador para Dorival. José Martínez, Charles e André Carrillo estão novamente liberados após cumprirem suspensão contra o Ceará. Além deles, o volante André Luiz deve reaparecer na lista de relacionados, após se recuperar de entorse no tornozelo direito. Por fim, no ataque, o Alvinegro deve ter o retorno de Vitinho, já reintegrado após artroscopia no joelho. Com as voltas, o técnico volta a ter opções de peso no meio de campo. No confronto contra o Ceará, aliás, o banco tinha apenas Ryan e Luiz Gustavo Bahia como alternativas, enquanto Maycon, Bidon, Garro e Dieguinho formavam o quarteto titular. Depay deve retornar, mas tem status indefinido A expectativa também é positiva para Memphis Depay. O atacante encerrou sua participação pela seleção holandesa na segunda-feira e terá tempo suficiente para retornar ao Brasil e ficar à disposição do treinador. A dúvida, porém, recai sobre sua condição física para iniciar o clássico como titular. Desfalques confirmados no Corinthians Apesar dos retornos, o Corinthians tem ausências relevantes. Afinal, Rodrigo Garro cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O argentino, curiosamente, só participou de dois dos seis Majestosos desde sua chegada ao clube. Além disso, Raniele também está fora, em tratamento de lesão no músculo adutor da coxa direita.