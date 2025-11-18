Contrato entre Corinthians e Nike prevê fornecimento de até 60 mil itens

Timão se prepara para dar início a novo acordo com fornecedora esportiva em meio à investigação de desvios de produtos dentro do clube / Crédito: Jogada 10

O Corinthians se prepara para iniciar, a partir de janeiro de 2026, um novo ciclo de parceria com a Nike. O contrato, assinado em agosto e válido até o fim de 2035, prevê fornecimento anual de até 60 mil itens esportivos, volume significativamente superior ao do acordo atual, que expira em dezembro. O valor estimado desse material gira entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões por temporada. No modelo vigente, o clube tinha direito a até R$ 4 milhões em produtos por ano. No entanto, o limite foi ultrapassado nas duas últimas temporadas. Afinal, foram 33.902 itens em 2024 e 41.963 até 10 de outubro deste ano, resultando em um total de R$ 23.772.090,37 fornecidos pela Nike. Um aumento de quase 300% em relação à cota contratual.

Com o novo acordo, a diretoria espera atender de forma mais eficiente todas as demandas internas, desde o futebol profissional até as categorias de base e demais modalidades. Além da ampliação no fornecimento, o contrato garante R$ 59 milhões anuais ao Corinthians, corrigidos pelo IPC, podendo alcançar um teto de R$ 1,3 bilhão caso metas de performance e exposição sejam atingidas ao longo dos 10 anos. Auditoria interna aponta irregularidades e má gestão Em meio à transição contratual, o clube conduziu uma auditoria interna sobre o controle de materiais esportivos. O relatório, assinado pelo diretor de tecnologia Marcelo Munhoes, identifica sete ocorrências graves, incluindo falhas administrativas, ausência de registros e fragilidade nos processos de distribuição. Aliás, o documento coloca o vice-presidente Armando Mendonça, responsável pela gestão dos materiais, como figura central em parte das inconsistências. Segundo o relatório, houve casos de retirada de itens sem autorização formal e sem registro no sistema. A auditoria também descreve que Mendonça demonstrou “tom de preocupação em relação ao andamento dos trabalhos”, além de ter utilizado “expressões de natureza agressiva e alusões interpretadas como ameaças” em conversas com Munhoes. Além das irregularidades administrativas, outros pontos estão sendo considerados críticos. Sucateamento do almoxarifado do Parque São Jorge. Ausência de lançamento de notas fiscais em 2024 e 2025. Materiais danificados ou inadequados entregues às categorias de base. Indícios de desvio de camisas por funcionários para venda clandestina.