Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conmebol planeja novo torneio para definir vagas da América do Sul na Copa de 2030

Conmebol planeja novo torneio para definir vagas da América do Sul na Copa de 2030

Entidade estuda competição com troféu e premiação para manter calendário, receita e interesse até das seleções já classificadas
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Conmebol estuda mudanças importantes no caminho sul-americano rumo à Copa do Mundo de 2030. A ideia sobre a mesa é criar uma competição própria, com troféu e premiação, que serviria como fase classificatória do continente.

LEIA MAIS: Raphinha avança na recuperação e volta aos treinos no Barcelona

A confederação tenta montar um formato que preserve o que as seleções consideram essencial: manter o calendário atual, com nove jogos em casa para cada país, e ainda estimular a participação de Argentina, Paraguai e Uruguai — que vão receber as partidas inaugurais do Mundial e, por isso, já têm vaga garantida.

Entre as possibilidades avaliadas está a adaptação do modelo usado atualmente nas Eliminatórias Femininas para 2027. Na versão feminina, nove seleções se enfrentam ao longo de oito rodadas, e as duas melhores garantem lugar na Copa. As equipes que terminam em terceiro e quarto ainda vão para o playoff da Fifa.

Para o masculino, o desenho seria mais amplo e seguiria a lógica tradicional das Eliminatórias: todos enfrentam todos, em dois turnos, por pontos corridos. A diferença estaria na disputa de um título e prêmios financeiros para reforçar o interesse — inclusive das seleções que já estarão classificadas.

Mesmo com a mudança no formato, a distribuição de vagas da América do Sul deve seguir igual. Dessa maneira, seis seleções têm a classificação direta e uma para a repescagem, sendo que três dessas vagas já pertencem aos anfitriões do início do Mundial.

A grande preocupação das federações é não perder datas e, principalmente, os jogos como mandante, fundamentais na arrecadação de direitos de TV. Esse foi o motivo para a manutenção do modelo atual quando a Copa passou para 48 participantes, há quatro anos.

Executivos da Conmebol acreditam que reforçar a premiação é uma forma de evitar qualquer desinteresse das seleções já garantidas no torneio de 2030.

A expectativa é de que uma decisão seja tomada depois da Copa de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México. Por enquanto, tudo segue em fase inicial de discussão. Paralelamente, a Conmebol ainda tenta convencer a Fifa a ampliar o Mundial de 2030 para 64 seleções — proposta que enfrenta forte resistência, até mesmo no continente, por receio de que isso elimine a necessidade das Eliminatórias e, com elas, os cobiçados nove jogos em casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar