Conmebol planeja novo torneio para definir vagas da América do Sul na Copa de 2030

Entidade estuda competição com troféu e premiação para manter calendário, receita e interesse até das seleções já classificadas / Crédito: Jogada 10

A Conmebol estuda mudanças importantes no caminho sul-americano rumo à Copa do Mundo de 2030. A ideia sobre a mesa é criar uma competição própria, com troféu e premiação, que serviria como fase classificatória do continente.

A confederação tenta montar um formato que preserve o que as seleções consideram essencial: manter o calendário atual, com nove jogos em casa para cada país, e ainda estimular a participação de Argentina, Paraguai e Uruguai — que vão receber as partidas inaugurais do Mundial e, por isso, já têm vaga garantida. Entre as possibilidades avaliadas está a adaptação do modelo usado atualmente nas Eliminatórias Femininas para 2027. Na versão feminina, nove seleções se enfrentam ao longo de oito rodadas, e as duas melhores garantem lugar na Copa. As equipes que terminam em terceiro e quarto ainda vão para o playoff da Fifa. Para o masculino, o desenho seria mais amplo e seguiria a lógica tradicional das Eliminatórias: todos enfrentam todos, em dois turnos, por pontos corridos. A diferença estaria na disputa de um título e prêmios financeiros para reforçar o interesse — inclusive das seleções que já estarão classificadas. Mesmo com a mudança no formato, a distribuição de vagas da América do Sul deve seguir igual. Dessa maneira, seis seleções têm a classificação direta e uma para a repescagem, sendo que três dessas vagas já pertencem aos anfitriões do início do Mundial.

A grande preocupação das federações é não perder datas e, principalmente, os jogos como mandante, fundamentais na arrecadação de direitos de TV. Esse foi o motivo para a manutenção do modelo atual quando a Copa passou para 48 participantes, há quatro anos. Executivos da Conmebol acreditam que reforçar a premiação é uma forma de evitar qualquer desinteresse das seleções já garantidas no torneio de 2030. A expectativa é de que uma decisão seja tomada depois da Copa de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México. Por enquanto, tudo segue em fase inicial de discussão. Paralelamente, a Conmebol ainda tenta convencer a Fifa a ampliar o Mundial de 2030 para 64 seleções — proposta que enfrenta forte resistência, até mesmo no continente, por receio de que isso elimine a necessidade das Eliminatórias e, com elas, os cobiçados nove jogos em casa.