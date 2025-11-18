Com novidade da base, Vasco divulga relacionados para o jogo contra o Grêmio

Atacante Diego Minete de 16 anos recebe a segunda oportunidade com o técnico Fernando Diniz. Rayan e Puma também estão na lista

O Vasco divulgou a lista de relacionados par o jogo contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A principal novidade é a presença do atacante Diego Minete, das categorias de base. O jogador já tinha sido chamado por Fernando Diniz para integrar o banco de reservas na vitória sobre o Bahia, em São Januário.

Além de Minete, outra novidade é Puma Rodríguez. O lateral-direito pediu liberação da seleção do Uruguai para defender o Vasco. O jogador viajou dos Estados Unidos e chegou na madrugada de hoje no Rio de Janeiro para participar do treino e garantir presença entre os relacionados.