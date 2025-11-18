Com novidade da base, Vasco divulga relacionados para o jogo contra o Grêmio

Com novidade da base, Vasco divulga relacionados para o jogo contra o GrêmioAtacante Diego Minete de 16 anos recebe a segunda oportunidade com o técnico Fernando Diniz. Rayan e Puma também estão na lista
O Vasco divulgou a lista de relacionados par o jogo contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A principal novidade é a presença do atacante Diego Minete, das categorias de base. O jogador já tinha sido chamado por Fernando Diniz para integrar o banco de reservas na vitória sobre o Bahia, em São Januário.
Além de Minete, outra novidade é Puma Rodríguez. O lateral-direito pediu liberação da seleção do Uruguai para defender o Vasco. O jogador viajou dos Estados Unidos e chegou na madrugada de hoje no Rio de Janeiro para participar do treino e garantir presença entre os relacionados.
LEIA MAIS: Rayan, do Vasco, recebe proposta do Barcelona
Rayan treinou sem restrições e também está na relação. O atacante era dúvida por causa de uma rinite alérgica que o tirou dos últimos dois dias de treinos. Os desfalques são Paulo Henrique, suspenso, Cuesta e Andrés Gómez, que estão com a seleção da Colômbia.
O jogo do Vasco contra o Grêmio é nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apenas dois pontos separam as equipes na classificação. O Cruz-Maltino é o 11º com 42 pontos, enquanto o Imortal é o 14º, com 40.
Confira os relacionados
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar