Com emoção, Escócia vence a Dinamarca se classifica para a Copa do Mundo

Em uma noite inesquecível, a Escócia está de volta a uma Copa do Mundo. Sem disputar um Mundial desde 1998, os escoceses garantiram a classificação para a Copa de 2026 após vencer a Dinamarca por 4 a 2, em uma partida eletrizante no Hampden Park, em Glasgow. McTominay, Shankland, Tierney e McLean marcaram os gols que deram a vaga para a Escócia, enquanto Hojlund e Dorgu descontaram. Mesmo com a derrota, a Dinamarca ainda tem chances de garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, mas vai ter que disputar a repescagem. Os dinamarqueses estão no Pote 1, ao lado de Itália, Turquia e Ucrânia. O sorteio dos confrontos será na próxima quinta-feira.

Que pintura, McTominay! Apenas a vitória servia para a Escócia voltar a disputar uma Copa do Mundo. Por isso, os primeiros minutos eram essenciais para que os escoceses saíssem na frente e assim aconteceu. Em cruzamento pela direita, Scott McTominay acertou uma linda bicicleta para jogar a bola no canto de Schmeichel e abrir o placar para os donos da casa. Pressão dinamarquesa E a bicicleta de McTominay foi a única finalização da Escócia no primeiro tempo. Após o gol sofrido, a Dinamarca virou dona da partida e pressionou os mandantes. Um bombardeio de finalizações e escanteios que deixou os escoceses encurralados na defesa, mas que não surtiu efeito no primeiro tempo. Na volta do intervalo, no entanto, a Dinamarca conseguiu o empate que lhe servia para garantir a classificação. A pressão continuou forte e após pênalti marcado pelo VAR, Hojlund converteu a cobrança e colocou a igualdade no marcador. Loucura nos minutos finais Necessitado da vitória e com um jogador a mais após a expulsão de Kristensen, a Escócia não tinha outra opção a não ser se lançar ao ataque com tudo. Em cobrança de escanteio, a defesa dinamarquesa falhou e Shankland empurrou a bola para o gol vazio aos 33 minutos da etapa final. Valente, a Dinamarca não desistiu e aproveitou uma sucessão de erros da defesa da Escócia para empatar mais uma vez, dessa vez com Dorgu, aos 38.