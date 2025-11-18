Clube com mais dívidas do mundo, Barcelona busca soluções para sair de crise financeira

Clube catalão tem débitos que chegam a R$ 9 bilhões e tenta equilibrar competitividade esportiva e sustentabilidade financeira / Crédito: Jogada 10

O Barcelona atravessa um dos períodos mais complicados de sua história. Segundo levantamento publicado por Chris Weatherspoon no “The Athletic”, os catalães têm dívidas de 1,45 bilhão de euros (R$ 9,02 bilhões), o que o coloca como o clube mais endividado do mundo. A crise é resultado de anos de má gestão, queda de receitas durante a pandemia e de uma política agressiva de salários e contratações de alto custo. O Barcelona já havia finalizado a temporada 2020/21 com um prejuízo recorde no futebol mundial: 555,4 de euros milhões. Desde então, a situação financeira se agravou. O clube ainda tem pendências de pagamentos por atletas como Raphinha, Dani Olmo e Jules Koundé, além de Vitor Roque, Ferran Torres e Lewandowski.

“O caso do Barcelona ilustra como o sucesso esportivo nem sempre garante o sucesso geral do clube. Se não bem administrado ou se baseado em objetivos de curto prazo, ou fundeados por recursos muitas vezes superiores à capacidade de pagamento do clube ou inadequados ao seu perfil de geração de caixa, pode gerar uma crise mais adiante. A pandemia acelerou um problema que já existia: uma operação inchada, dependente de receitas imediatas e com pouca margem para imprevistos. Durante anos, o clube priorizou o sucesso em campo com contratações caras e salários elevados”, analisa Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no esporte. Barcelona busca novas estratégias de monetização Mesmo diante desse cenário alarmante, o Barcelona busca reverter o quadro por meio de novas estratégias de monetização, que incluem acordos de patrocínio, uso mais intenso de atletas formados na base e a venda parcial de direitos de mídia e marketing. O desafio, no entanto, é conciliar sustentabilidade financeira com a necessidade de manter o time competitivo em nível europeu. “Isso dá um fôlego a curto prazo, mas não resolve o problema estrutural. A estratégia funciona para manter a competitividade imediata e para alavancar receitas. A ideia dessas parcerias é de multiplicar o volume de receitas de forma a aumentar os ganhos do clube em relação ao modelo atual. Não é uma transação meramente financeira, é uma decisão estratégico-operacional do clube que modifica sua perspectiva de geração de receitas. É algo como se candidatar a partilhar um pedaço menor de um bolo maior, de forma a ter um saldo de ganho positivo em relação ao modelo atual, em que tem 100% de um bolo menor,” comentou Assayag. Mas quais medidas o Barcelona tem que fazer para se recuperar financeiramente? Para Moises, o caminho pode ser longo, mas só alguns anos com boas gestões podem tirar o clube catalão da situação em que está.