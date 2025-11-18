CBF divulga tabela detalhada das últimas rodadas do Brasileirão

Entidade informa datas e horários da 37ª e 38ª rodadas da competição nacional; Na rodada final, os 10 jogos serão ao mesmo tempo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira (18), a tabela detalhada da 37ª e 38ª, últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Além disso, a entidade também informou os dois jogos adiantados da competição nacional.

Com exceção de Bragantino x Atlético-MG e Palmeiras x Vitória, que foram antecipados, os jogos da 37ª rodada do Brasileirão vão ocorrer nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Afinal, o Galo está na final da Sul-Americana, enquanto o Verdão na decisão da Libertadores.