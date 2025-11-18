Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF divulga tabela detalhada das últimas rodadas do Brasileirão

Entidade informa datas e horários da 37ª e 38ª rodadas da competição nacional; Na rodada final, os 10 jogos serão ao mesmo tempo
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira (18), a tabela detalhada da 37ª e 38ª, últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Além disso, a entidade também informou os dois jogos adiantados da competição nacional.

Com exceção de Bragantino x Atlético-MG e Palmeiras x Vitória, que foram antecipados, os jogos da 37ª rodada do Brasileirão vão ocorrer nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Afinal, o Galo está na final da Sul-Americana, enquanto o Verdão na decisão da Libertadores.

A última rodada do Campeonato Brasileiro, aliás, será realizada no dia 7 de dezembro, com todos os dez jogos às 16h (de Brasília).

VEJA DETALHES DO BRASILEIRÃO

34ª RODADA

Quarta-feira, 3/12

19h – Bragantino x Vitória, no Cícero Souza Marques
21h30 – Atlético-MG x Palmeiras, na Arena MRV

37ª RODADA

Terça-feira, 02/12

19h – Vasco x Mirassol, em São Januário
21h30 – Grêmio x Fluminense, na Arena do Grêmio

Quarta-feira, 03/12

– 19h Fortaleza x Corinthians, no Castelão
– 19h30 Juventude x Santos, no Alfredo Jaconi
– 20h São Paulo x Inter, na Vila Belmiro
– 20h Bahia x Sport, na Fonte Nova
– 21h30 Flamengo x Ceará, no Maracanã

Quinta-feira, 04/12

– 19h30 Cruzeiro x Botafogo, no Mineirão

38ª RODADA

Domingo, 07/12

– 16h Fluminense x Bahia, no Maracanã
– 16h Botafogo x Fortaleza, no Nilton Santos
– 16h Corinthians x Juventude, na Neo Química Arena
– 16h Santos x Cruzeiro, na Vila Belmiro
– 16h Mirassol x Flamengo, no Maião
– 16h Atlético-MG x Vasco, na Arena MRV
– 16h Inter x Bragantino, no Beira-Rio
– 16h Vitória x São Paulo, no Barradão
– 16h Ceará x Palmeiras, no Castelão
– 16h Sport x Grêmio, na Ilha do Retiro

