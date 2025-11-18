Casimiro vende ações da CazéTV e vira sócio de holding mundial

Movimento visa à reestruturação do quadro de acionistas e centralizar gestão do canal em apenas um grupo econômico / Crédito: Jogada 10

A CazéTV passará por uma reestruturação e terá uma nova organização em seu quadro de sócios. Isso porque, segundo o site “Investnews”, a LiveMode se torna a única acionista do canal. A empresa era proprietária de 51% das ações e adquiriu os outros 49% que pertenciam a “CMiguel Produções”, que o streamer Casimiro Miguel é dono. A justificativa para essa movimentação é que se entendia a necessidade em centralizar o controle e descomplicar o modelo de administração da companhia. Em troca da transferência das ações da CazéTV que pertenciam a Casimiro, o streamer entrará no quadro de sócios da holding global do grupo LiveMode Cayman. Entretanto, não houve divulgação do acerto com relação a valores e percentuais das ações envolvidos nas tratativas. A concretização da movimentação ainda necessita do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Portanto, Casimiro deixa de ser um dos proprietários da CazéTV e começa a fazer parte do grupo de sócios da holding em nível global. No caso, a empresa que gerencia o funcionamento da LiVeMode. A firma que atua na negociação e produção de direitos de transmissão para várias companhias de comunicação no Brasil. Deste modo, o streamer passa de um dos donos de um único canal a acionista do grupo controlador das empresas, com um lucro maior que o da CazéTV. Trajetórias da LiveMode e CazéTV A criação da LiveMode ocorreu em 2017 e gradativamente alcançou o prestígio de uma das companhias com maior influência no país em direitos de exibição no esporte, criação de conteúdo digital e transmissões em mais de uma plataforma. Trata-se da empresa responsável por comercializar os direitos da Liga Forte União (LFU). Neste ano, por exemplo, houve acordo para venda da liberação para exibir algumas partidas no Campeonato Brasileiro para a Record em TV aberta.