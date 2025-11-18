Casimiro vende ações da CazéTV e vira sócio de holding mundial

Casimiro vende ações da CazéTV e vira sócio de holding mundialMovimento visa à reestruturação do quadro de acionistas e centralizar gestão do canal em apenas um grupo econômico
A CazéTV passará por uma reestruturação e terá uma nova organização em seu quadro de sócios. Isso porque, segundo o site “Investnews”, a LiveMode se torna a única acionista do canal. A empresa era proprietária de 51% das ações e adquiriu os outros 49% que pertenciam a “CMiguel Produções”, que o streamer Casimiro Miguel é dono. A justificativa para essa movimentação é que se entendia a necessidade em centralizar o controle e descomplicar o modelo de administração da companhia.
Em troca da transferência das ações da CazéTV que pertenciam a Casimiro, o streamer entrará no quadro de sócios da holding global do grupo LiveMode Cayman. Entretanto, não houve divulgação do acerto com relação a valores e percentuais das ações envolvidos nas tratativas. A concretização da movimentação ainda necessita do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Portanto, Casimiro deixa de ser um dos proprietários da CazéTV e começa a fazer parte do grupo de sócios da holding em nível global. No caso, a empresa que gerencia o funcionamento da LiVeMode. A firma que atua na negociação e produção de direitos de transmissão para várias companhias de comunicação no Brasil.
Deste modo, o streamer passa de um dos donos de um único canal a acionista do grupo controlador das empresas, com um lucro maior que o da CazéTV.
Trajetórias da LiveMode e CazéTV
A criação da LiveMode ocorreu em 2017 e gradativamente alcançou o prestígio de uma das companhias com maior influência no país em direitos de exibição no esporte, criação de conteúdo digital e transmissões em mais de uma plataforma. Trata-se da empresa responsável por comercializar os direitos da Liga Forte União (LFU). Neste ano, por exemplo, houve acordo para venda da liberação para exibir algumas partidas no Campeonato Brasileiro para a Record em TV aberta.
Os fundadores são Edgar Diniz e Sergio Lopes, criadores do Esporte Interativo, que o grupo Turner e atualmente Warner Bros Discovery adquiriu em 2015. Na ocasião, a transação a quantia girava em torno dos 80 milhões a 100 milhões de dólares.
A CazéTV teve início em 2022 e surgiu através de uma parceria entre a LiveMode e Casimiro Miguel. Em pouco tempo, o projeto se consolidou no mercado pela impactante audiência que conquistou pelas transmissões da Copa do Mundo de 2018, Copa do Brasil, olimpíadas e torneios internacionais.
