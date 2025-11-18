Brasil x Tunísia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Nesta terça-feira (18/11), após a convincente vitória sobre Senegal, a Seleção Brasileira volta a campo. A equipe do técnico Carlo Ancelotti enfrenta a Tunísia, na Decathlon Arena, em Lille, na França. O amistoso internacional representa, dessa forma, a despedida do Brasil para a temporada, com a bola rolando a partir das 16h30 (de Brasília).

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, já está de prontidão para transmitir o embate, com a escalação já na ponta da língua do professor. Christian Rafael tem a incumbência de narrar a despedida da Seleção em 2025. Thiago Hugolini oferece o luxuoso supporte nos comentários, enquanto o intrépido David Silva cuida das reportagens.