Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil x Tunísia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Brasil x Tunísia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Na Decathlon Arena, em Lille, Seleção Brasileira encerra os trabalhos em 2025 com amistoso diante da Tunísia
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nesta terça-feira (18/11), após a convincente vitória sobre Senegal, a Seleção Brasileira volta a campo. A equipe do técnico Carlo Ancelotti enfrenta a Tunísia, na Decathlon Arena, em Lille, na França. O amistoso internacional representa, dessa forma, a despedida do Brasil para a temporada, com a bola rolando a partir das 16h30 (de Brasília).

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, já está de prontidão para transmitir o embate, com a escalação já na ponta da língua do professor. Christian Rafael tem a incumbência de narrar a despedida da Seleção em 2025. Thiago Hugolini oferece o luxuoso supporte nos comentários, enquanto o intrépido David Silva cuida das reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

futebol internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar