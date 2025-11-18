Benzema defende e enaltece Vini Jr: “Ele pode ganhar a Bola de Ouro um dia”

Em entrevista ao "AS", atacante do Al Ittihad afirma que brasileiro tem "um coração enorme" e sempre está disposto a aprender e evoluir

“Ele é um garoto muito bom, com um coração enorme, que quer aprender. Ele é fenomenal. É assim que ele é. As pessoas colocam muita pressão nele, muita pressão mesmo. Há jogadores que não deveriam ser submetidos a tanta pressão. Ele ainda é jovem, mas já jogou muitas partidas pelo Real Madrid. Não dá para esquecer o que ele já fez. Não dá para dizer que ele está jogando mal agora. Ele está jogando muito bem, mas pode fazer mais”, afirmou.

Ex-companheiro de Real Madrid e atualmente no Al Ittihad, Benzema conversou com o diário espanhol “As”. Na entrevista, o jogador fez muitos elogios a Vini Jr, no qual ressaltou o talento, a personalidade competitiva e o potencial do camisa 7 merengue.

Qualidade e Bola de Ouro no horizonte

Ao longo da entrevista, o francês defendeu o atacante sobre a polêmica com o técnico Xabi Alonso. Vale lembrar que o brasileiro não gostou da substituição no clássico com o Barcelona pela La Liga, o que gerou uma polêmica no mundo do futebol. Contudo, ele pediu desculpas e a crise teve fim na equipe merengue.

“É da personalidade dele. Ele fica bravo quando sai de campo. Isso é normal. Ok, ele não deveria fazer isso. As pessoas precisam saber que ele é assim. Ele faz gestos dentro e fora de campo. Não é nada demais. Ele está jogando bem, acha que pode fazer coisas, tocar mais na bola, e aí o substituem. Ele fez gestos porque não quer sair de campo. Isso é normal. Não é nada demais”, frisou.

“Acho que ele pode ganhar a Bola de Ouro um dia. Ele consegue. É difícil, mas ele consegue. Vai acontecer no dia em que ele entender que está em campo apenas para jogar e deixar tudo o resto para trás. Ele pode ganhar. Ele tem qualidade e está no melhor lugar para isso, no Real Madrid. Não há lugar melhor”, concluiu.