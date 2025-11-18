Bélgica faz 7 a 0 sobre Liechtenstein e garante vaga na Copa do Mundo

Doku, do Manchester City, e Ketelaere, da Atalanta, fizeram dois gols cada; Belgas fecham Eliminatórias Europeias para Copa de forma invicta / Crédito: Jogada 10

A Bélgica confirmou o favoritismo e a vaga para Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira (18), os belgas golearam a seleção de Liechtenstein por 7 a 0, pela última rodada do Grupo J das Eliminatórias Europeias para Copa, no Estádio de Sclessin, na cidade de Liège. Doku e Ketelaere marcaram duas vezes. Vanaken, Mechele e Saelemaekers também balançaram as redes. Com o resultado, a Bélgica fechou as Eliminatórias na liderança do grupo, com 18 pontos, com cinco vitórias e três empates. Ou seja, de forma invicta. Do outro lado, o Liechtenstein não conseguiu sonhar com a Copa, pois perdeu todos os jogos da competição. A pior campanha em sua história. O País de Gales superou a Macedônia do Norte e se garantiu na repescagem da Europa.