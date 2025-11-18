Bélgica faz 7 a 0 sobre Liechtenstein e garante vaga na Copa do Mundo

Bélgica faz 7 a 0 sobre Liechtenstein e garante vaga na Copa do MundoDoku, do Manchester City, e Ketelaere, da Atalanta, fizeram dois gols cada; Belgas fecham Eliminatórias Europeias para Copa de forma invicta
A Bélgica confirmou o favoritismo e a vaga para Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira (18), os belgas golearam a seleção de Liechtenstein por 7 a 0, pela última rodada do Grupo J das Eliminatórias Europeias para Copa, no Estádio de Sclessin, na cidade de Liège. Doku e Ketelaere marcaram duas vezes. Vanaken, Mechele e Saelemaekers também balançaram as redes.
Com o resultado, a Bélgica fechou as Eliminatórias na liderança do grupo, com 18 pontos, com cinco vitórias e três empates. Ou seja, de forma invicta. Do outro lado, o Liechtenstein não conseguiu sonhar com a Copa, pois perdeu todos os jogos da competição. A pior campanha em sua história. O País de Gales superou a Macedônia do Norte e se garantiu na repescagem da Europa.
Os Diabos Vermelhos foram dominantes nas duas etapas e conquistaram a vaga sem grande dificuldade. Logo aos dois minutos, Vanaken abriu o placar para espantar qualquer chance de zebra. Perto do fim do primeiro tempo, Doku marcou dois gols para encaminhar a classificação.
Na segunda etapa, a Bélgica também manteve o mesmo desempenho e marcou quatro gols em oito minutos. Logo aos sete minutos, Mechele transformou a vitória em goleada. Não muito tempo depois, Saelemaekers ampliou ainda mais o marcador. Ketelaere marcou duas vezes em um espaço de dois minutos. Depois disso, os Diabos Vermelhos apenas controlaram o jogo.
Por fim, a Bélgica vai para sua 15º participação na Copa do Mundo. O melhor resultado que conquistou na competição foi o terceiro lugar, em 2018, ao vencer a Inglaterra por 2 a 0.