Áustria passa aperto, empata com a Bósnia, mas se classifica para a Copa do Mundo

Seleção austríaca consegue um empate na reta final da partida e garante o seu lugar no próximo Mundial com o 1 a 1 em Viena

O resultado manteve os austríacos na liderança do Grupo H, com 19 pontos, dois a mais que a Bósnia, que ficou com o segundo lugar. Em outro jogo da chave, a Romênia meteu 7 a 1 em San Marino.

A Áustria suou, mas conseguiu a classificação direta para a Copa do Mundo de 2026 ao empatar com Bósnia em 1 a 1, em Viena, nesta terça-feira (18). A seleção da casa conseguiu o gol da classificação somente aos 33 do segundo tempo, com Gregoritsch. Anteriormente, Tabakovic havia aberto o placar para o país dos Bálcãs, que disputará a repescagem no ano que vem.

Em Viena, as duas seleções tinham propostas de jogo muito bem definidas. Enquanto os austríacos tinham a posse de bola e controlavam a partida, os bósnios apostavam em uma defesa mais sólida e saída para os contragolpes. E chegou ao primeiro gol com Tabakovic, logo aos 12 minutos, em cobrança de escanteio. Com a vantagem no placar, a tática visitante ficou ainda mais explícita.

A Áustria passou a criar algumas chances e a testar o goleiro Vasilj, que fez boas defesas na etapa inicial. Perto do fim, a seleção anfitriã empatou com Laimer. No entanto, o árbitro de vídeo apontou falta no início do lance e anulou o gol.

Áustria consegue gol chorado no segundo tempo

Na segunda etapa, a Áustria seguia com a posse de bola, mas a Bósnia já não marcava tão atrás, deixando Dzeko e Tabakovic mais à frente, como válvulas de escape. A seleção da ex-Iugoslávia conseguia segurar as tentativas da equipe mandante.

Até que aos 33 minutos, os austríacos empataram. Após cruzamento da esquerda, o goleiro bósnio não saiu bem e viu Arnautovic raspar a cabeça na bola, que explodiu no travessão. No rebote, Gregoritsch, com raiva, mandou para o fundo das redes, garantindo a igualdade. O gol fez a partida mudar. Afinal, quem precisava marcar era exatamente a Bósnia, que partiu para cima. Assim, os anfitriões apostaram na tática inicial do rival: os contragolpes. Gregoritsch obrigou o goleiro Vasilj a grande defesa.