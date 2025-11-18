Arrascaeta faz golaço, mas Uruguai sofre goleada dos Estados Unidos

Meia do Flamengo atuou entre os titulares e teve atuação de destaque, mesmo com domínio dos norte-americanos

O jogo ficou marcado pelo amplo domínio da seleção estadunidense, comandada pelo técnico argentino Maurício Pochettino, em especial na primeira etapa. Vale lembrar que os Estados Unidos são, ao lado de México e Canadá, os anfitriões Copa do Mundo de 2026.

Os Estados Unidos venceram o Uruguai por 5 a 1 em amistoso realizado nesta terça-feira (18) , no Raymond James Stadium, em Tampa (Flórida). Sebastian Berhalter (aos 17 minutos), Alex Freeman (aos 20 e aos 31) e Diego Luna (aos 42) marcaram para os donos da casa no primeiro tempo. Tanner Tessmann ampliou na segunda etapa (aos 23). Arrascaeta (aos 46 da primeira etapa) descontou para a seleção sul-americana com um golaço de bicicleta.

Arrascaeta foi destaque no Uruguai; jogadores do Palmeiras entraram no segundo tempo

Além do gol de bicicleta, Arrascaeta foi bastante participativo nos lances de ataque do Uruguai. O meia figurou entre os titulares da equipe de Marcelo Bielsa e saiu aos 22 minutos da segunda etapa, quando sua equipe estava com um a menos, após a expulsão de Bentancur. A escolha de Bielsa foi pela entrada de Emiliano Martinez, volante do Palmeiras.

Matías Viña, outro uruguaio do Flamengo, também atuou como titular e deu lugar a mais um jogador do Palmeiras, Piquerez, no intervalo do jogo. Outro uruguaio de destaque do futebol brasileiro que atuou no amistoso foi Facundo Torres, também do Verdão. O atacante entrou em campo aos 27 minutos da segunda etapa.

Tanto Estados Unidos como Uruguai devem voltar a campo apenas em março, na próxima Data Fifa, a última antes da Copa do Mundo de 2026. Os adversários de ambas as seleções ainda não estão definidos.

