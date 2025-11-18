Antony revela recusa ao Bayern e explica decisão de seguir no Betis

Antony revela recusa ao Bayern e explica decisão de seguir no BetisAtacante admite que proposta do gigante alemão o balançou, mas diz que manteve a palavra ao time espanhol e destaca apoio da família
Fora dos planos do Manchester United, Antony reencontrou espaço e tranquilidade no Betis. Mas o destino do brasileiro poderia ter sido outro. Em entrevista ao ‘ge’, o atacante revelou que esteve perto de defender o Bayern de Munique e contou por que recusou o gigante alemão. Segundo ele, tudo aconteceu no último dia da janela de transferências, quando já se preparava para voltar a Sevilha após um bom período por empréstimo.
LEIA MAIS: Raphinha avança na recuperação e volta aos treinos no Barcelona
“A janela fechava às sete ou oito da noite, algo assim, ou talvez à meia-noite. Foi literalmente no último dia, quando o acordo com o Betis já estava andando, que recebi a ligação do Bayern”, lembrou.
A proposta balançou o jogador.
“Vou falar abertamente: mexeu muito comigo. Estamos falando de um dos maiores clubes do mundo. O Kompany me ligou pessoalmente, e com toda a história que ele tem… conversamos por volta das onze da noite. Ele foi super educado, disse que sempre gostou do meu futebol. Isso pesa”, explicou.
Mesmo tentado, Antony acabou mantendo a decisão de seguir no Betis — algo que já tinha alinhado com o clube e com sua família.
“Aqui sou muito feliz. Tenho o carinho de todo mundo que me recebeu. A escolha também foi minha, por estar bem, por conhecer a rotina e por já ter dado minha palavra. Não seria justo comigo nem com o Betis voltar atrás. Além disso, a opinião da família contou muito”, revelou.
Antony fala sobre a Seleção Brasileira
Por fim, o atacante ainda comentou a emoção de sua convocação mais recente para a Seleção Brasileira, na primeira lista do técnico Carlo Ancelotti.
“Foi mais emocionante do que a primeira vez, por tudo o que vivi nos últimos meses. Dessa maneira, eu chorei muito. Precisei ficar um tempo no quarto antes de descer para o jantar, porque tinha acabado de chegar da Polônia e ainda jogaríamos a final”, concluiu.