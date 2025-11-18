Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Antony revela recusa ao Bayern e explica decisão de seguir no Betis

Antony revela recusa ao Bayern e explica decisão de seguir no Betis

Atacante admite que proposta do gigante alemão o balançou, mas diz que manteve a palavra ao time espanhol e destaca apoio da família
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fora dos planos do Manchester United, Antony reencontrou espaço e tranquilidade no Betis. Mas o destino do brasileiro poderia ter sido outro. Em entrevista ao ‘ge’, o atacante revelou que esteve perto de defender o Bayern de Munique e contou por que recusou o gigante alemão. Segundo ele, tudo aconteceu no último dia da janela de transferências, quando já se preparava para voltar a Sevilha após um bom período por empréstimo.

LEIA MAIS: Raphinha avança na recuperação e volta aos treinos no Barcelona

“A janela fechava às sete ou oito da noite, algo assim, ou talvez à meia-noite. Foi literalmente no último dia, quando o acordo com o Betis já estava andando, que recebi a ligação do Bayern”, lembrou.

A proposta balançou o jogador.

“Vou falar abertamente: mexeu muito comigo. Estamos falando de um dos maiores clubes do mundo. O Kompany me ligou pessoalmente, e com toda a história que ele tem… conversamos por volta das onze da noite. Ele foi super educado, disse que sempre gostou do meu futebol. Isso pesa”, explicou.

Mesmo tentado, Antony acabou mantendo a decisão de seguir no Betis — algo que já tinha alinhado com o clube e com sua família.

“Aqui sou muito feliz. Tenho o carinho de todo mundo que me recebeu. A escolha também foi minha, por estar bem, por conhecer a rotina e por já ter dado minha palavra. Não seria justo comigo nem com o Betis voltar atrás. Além disso, a opinião da família contou muito”, revelou.

Antony fala sobre a Seleção Brasileira

Por fim, o atacante ainda comentou a emoção de sua convocação mais recente para a Seleção Brasileira, na primeira lista do técnico Carlo Ancelotti.

“Foi mais emocionante do que a primeira vez, por tudo o que vivi nos últimos meses. Dessa maneira, eu chorei muito. Precisei ficar um tempo no quarto antes de descer para o jantar, porque tinha acabado de chegar da Polônia e ainda jogaríamos a final”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar