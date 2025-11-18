Alerta no Flamengo após operação da PF atingir patrocinador

Alerta no Flamengo após operação da PF atingir patrocinadorClube e bancos aguardam esclarecimentos enquanto parceria segue sob observação. Empresa patrocina o Fla desde 2020
A operação Compliance Zero, desencadeada pela Polícia Federal nesta terça (18/11), acendeu um forte sinal de atenção nos corredores do Flamengo. A ação mirou o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB), patrocinador do clube desde 2020, e rapidamente colocou a diretoria rubro-negra em estado de vigilância.
As informações são do “ge”. Apesar disso, o clube prefere acompanhar o avanço das investigações antes de tomar qualquer decisão, já que entende ter proteções contratuais que permitem um desligamento caso surja a necessidade. O clube ainda não se pronunciou sobre o caso.
LEIA MAIS: Maracanã passa a consumir energia 100% renovável
Paralelamente, a operação da PF culminou na prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Além disso, no afastamento por 60 dias de Paulo Henrique Costa, presidente do BRB. As investigações, afinal, buscam detalhar um esquema de emissão e negociação de títulos falsos no sistema financeiro.
A relação entre Flamengo e BRB começou em 2020, mas com patrocínio máster da camisa, com garantia mínima anual de R$ 32 milhões. A parceria, então, passou por ajustes, como renovação em 2023 por R$ 22,5 milhões e, mais tarde, a ampliação aprovada para valer até abril de 2026, agora no espaço da omoplata, com repasse anual de R$ 25 milhões. Agora, o pacote total do patrocínio chega na casa dos R$ 40 milhões ao ano.