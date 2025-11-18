Alerta no Flamengo após operação da PF atingir patrocinador

A operação Compliance Zero, desencadeada pela Polícia Federal nesta terça (18/11), acendeu um forte sinal de atenção nos corredores do Flamengo. A ação mirou o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB), patrocinador do clube desde 2020, e rapidamente colocou a diretoria rubro-negra em estado de vigilância.

As informações são do “ge”. Apesar disso, o clube prefere acompanhar o avanço das investigações antes de tomar qualquer decisão, já que entende ter proteções contratuais que permitem um desligamento caso surja a necessidade. O clube ainda não se pronunciou sobre o caso.