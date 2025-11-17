Zé Ivaldo atinge metas e Santos será obrigado a comprar zagueiro

O contrato previa que o jogador deveria participar de 60% das partidas em que estivesse apto a atuar. Ao ser utilizado como titular nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro, Zé Ivaldo superou esse índice. Até aqui, o defensor soma 31 jogos e um gol com a camisa alvinegra.

O Santos terá de adquirir os direitos econômicos do zagueiro Zé Ivaldo ao término da temporada. O defensor alcançou a meta prevista no acordo de empréstimo firmado com o Cruzeiro no início do ano, o que tornou automática a obrigação de compra. O valor estipulado é de 1 milhão de dólares, aproximadamente R$ 5,3 milhões na cotação atual.

Zé Ivaldo iniciou a temporada em destaque, aproveitando o momento irregular de concorrentes como Luan Peres e João Basso. Sob comando de Pedro Caixinha, chegou a formar a zaga principal ao lado de Gil. Entretanto, com a chegada de Cleber Xavier, o cenário mudou: próximo de bater a meta contratual, o defensor deixou de ser relacionado para algumas partidas e perdeu espaço para João Basso.

Na última janela de transferências, clubes da Arábia Saudita e do Japão demonstraram interesse em sua contratação, mas as tratativas não avançaram. Além disso, nesse período, o jogador também perdeu a camisa 2 para o lateral-direito Mayke, recém-contratado.

Zé Ivaldo volta a ganhar chance no Santos com Vojvoda

A mudança de panorama veio com a demissão de Cleber Xavier e a chegada de Juan Pablo Vojvoda. Com o novo técnico, Zé Ivaldo voltou a receber oportunidades nos confrontos contra Fluminense e Atlético-MG. Porém, com a chegada de reforços para o setor, como Adonis Frías e Alexis Duarte, fez com que o defensor voltasse ao banco.

Diante da oscilação dos companheiros de posição, Vojvoda voltou a confiar em Zé Ivaldo. Assim, o zagueiro reassumiu a titularidade nos dois clássicos contra o Palmeiras e também esteve entre os 11 no duelo diante do Flamengo. A sequência de jogos foi suficiente para que a cláusula contratual fosse automaticamente acionada.