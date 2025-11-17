Yamal é a maior vítima de racismo nas redes sociais na Espanha, mostra estudo

Jovem atacante, Vini Jr e Mbappé são os principais alvos de ataques racistas. Real Madrid e Barcelona são os clubes que mais concentram ofensas / Crédito: Jogada 10

O racismo permanece sendo um frequente problema no futebol espanhol, pois está em expansão nas redes sociais, e Lamine Yamal é a principal vítima. A constatação veio após um estudo feito pelo Observatório Espanhol de Racismo e Xenofobia (Oberaxe). O astro do Barcelona, de apenas 18 anos, recebeu 60% das ofensas que o relatório encontrou. Na sequência, Vini Jr está na segunda posição, com 29% dos casos, e depois Mbappé, com 3% dos episódios. O jornal “El País” deu repercussão à pesquisa e também destaca os irmãos Iñaki e Nico Willians, que são atacantes do Athletic Bilbao. Além de Balde, que é lateral do Barcelona, e Brahim Díaz, meio-campista do Real Madrid, como outros exemplos de maiores alvos de ataques racistas nas redes sociais.

De acordo com Tomás Fernández, diretor da Oberaxe, as ofensas que Lamine Yamal normalmente recebe têm caráter tanto racistas como xenofóbicas. “Chamam-no de ‘mena’ ou ‘mono de m…’. Essa imagem pública, marcada por suas origens e cor de pele, desperta preconceitos negativos entre quem o odeia”, justificou o representante da instituição. O estudo expõe também quais clubes da Espanha são as principais vítimas de mensagens com conotações de ódio. Assim, o Real Madrid é o primeiro da lista, com 34% das situações, o Barcelona está próximo com 32% e o Real Valladolid, com 17%, encontra-se em terceiro. Na sequência, Valencia, Athletic Bilbao, Real Sociedad e Atlético Madrid são os outros integrantes da lista.

Yamal sofre ataques racistas especialmente durante clássios Tomás Fernández opina, aliás, que estes insultos pela internet são reflexos de um cenário adverso presente na população nativa da Espanha. “O que acontece no futebol é um espelho da sociedade. Essas mensagens depreciativas e agressivas são amplificadas porque partem de figuras populares, seguidas por jovens e menores de idade. Muitos não percebem que isso pode se transformar em violência física”, argumentou o diretor da Oberaxe. As maiores concentrações de insultos ocorrem durante partidas com grande apelo, principalmente Barcelona e Real Madrid. Ofensas como “macaco filho da p***” e “volta para o seu país” são os casos que mais costumam ser enviados na internet. Inclusive, as mensagens ofensivas costumam ter como alvos jogadores negros como Balde, Brahim Díaz, Lamine Yamal, Mbappé, Raphinha e Vini Jr.