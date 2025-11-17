Virgínia Fonseca expõe presente de Vini Jr e “quebra marra” do astro: “Reclama, mas gosta”

Virginia Fonseca voltou a chamar atenção nas redes sociais ao exibir, nesta segunda-feira (17), uma faixa da Seleção Brasileira que recebeu de Vini Jr. O acessório, personalizado com a imagem do jogador, faz parte de uma brincadeira da influenciadora com seu namorado e seguidores em seu perfil. A publicação inclusive reforçou o tom descontraído da ‘tradição’.

Em um dos primeiros jogos após oficialização do namoro, Virginia compareceu ao Santigo Bernabéu com uma faixa dedicada ao jogador. Fonseca brincou que é do tipo de namorada com esse tipo de exagero, do qual intitulou como “breguice”, como linguagem do amor. O astro, por sua vez, parecia resistente e tímido à homenagem — só na aparência mesmo.

Já no vídeo publicado nesta segunda-feira, a influencer explicou que a nova faixa, esta nas cores da Seleção, foi um mimo do próprio camisa 7 merengue. “Deixar registrado aqui que essa do Brasil, com cara do Vini, ele quem me deu. Ele reclama, mas, no fim, gosta. Ele que me deu. Não pode mais reclamar nem um pio”, brincou.

Primeira marcação com Vini Jr.

A relação dos dois se tornou pública no fim de outubro, após meses de rumores, quando Vinicius publicou a primeira foto do casal no feed. Abraçados no quarto de hotel em Madrid, o registro ocorreu pouco depois do pedido oficial de namoro. Virginia tem acompanhado de perto, desde então, a rotina do amado.

No dia 1º de novembro, a influenciadora apareceu no estádio Santiago Bernabéu com uma camisa personalizada e a tal faixa com fotos do atleta. “Porque sua namorada é brega e você vai ter que aceitar”, brincou ao marcar o atacante pela primeira vez em uma postagem.