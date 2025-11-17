Vídeo: técnico da Nigéria parte para cima de banco do Congo por “bruxaria” na disputa de pênaltis

República Democrática do Congo avança à repescagem mundial, enquanto Super Águias não irão para a Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva / Crédito: Jogada 10

A disputa por pênaltis entre Nigéria e República Democrática do Congo, válida pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026, no último domingo (16), terminou em clima de tensão e acusação de práticas de vudu. Isso porque o técnico nigeriano Eric Chelle, visivelmente irritado, partiu em direção ao banco adversário após o quarto pênalti convertido pelos congoleses. Ele acusou um membro da comissão técnica rival de recorrer a rituais de bruxaria durante a decisão.