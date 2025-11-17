Vídeo: técnico da Nigéria parte para cima de banco do Congo por “bruxaria” na disputa de pênaltis

Vídeo: técnico da Nigéria parte para cima de banco do Congo por “bruxaria” na disputa de pênaltisRepública Democrática do Congo avança à repescagem mundial, enquanto Super Águias não irão para a Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva
A disputa por pênaltis entre Nigéria e República Democrática do Congo, válida pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026, no último domingo (16), terminou em clima de tensão e acusação de práticas de vudu.
Isso porque o técnico nigeriano Eric Chelle, visivelmente irritado, partiu em direção ao banco adversário após o quarto pênalti convertido pelos congoleses. Ele acusou um membro da comissão técnica rival de recorrer a rituais de bruxaria durante a decisão.
“Durante os pênaltis, ele praticou vudu o tempo todo, e isso me irritou”, declarou Chelle após a derrota por 4 a 3 nas penalidades, que veio depois do empate por 1 a 1 na prorrogação.
A cena, transmitida pela televisão, mostrou o treinador nigeriano correndo em direção ao banco do Congo para tirar satisfações, em um episódio que chamou atenção tanto pela tensão quanto pela inusitada acusação.
https://x.com/FichajeGoleador/status/1990394788688904406
Com o resultado, portanto, a Nigéria fica fora da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, repetindo a ausência no Catar. A República Democrática do Congo, por outro lado, segue viva na competição e disputará a repescagem intercontinental em março, no México.