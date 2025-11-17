Thiago Neves relembra “chapéu” de Celso Barros no Flamengo

Ex-meia conta bastidores de sua saída do Rubro-Negro e chegada ao Fluminense com participação do então patrocinador, que morreu no sábado / Crédito: Jogada 10

Celso Barros, que morrou no último sábado (15), ganhou homenagem do Fluminense no último domingo (16), no Salão Nobre das Laranjeiras. Afinal, o ex-patrocinador e pré-candidato à presidência do clube foi figura marcante no clube ao longo das últimas três décadas. E quem o conhece muito bem é Thiago Neves. Afinal, o profissional foi responsável pela contratação do ex-jogador, que estava no Flamengo. Ele contou como aconteceu o processo para sua chegada ao Tricolor em 2012. “Uma coisa que eu nunca vou esquecer, foi a minha saída do Flamengo para o Fluminense, de 2011 para 2012. Eu lembro que eu queria continuar no Brasil, não queria voltar para a Arábia, e o Al Hilal tinha mandado uma carta, se não me engano, para a FIFA ou para o Flamengo, falando que eu tinha que me apresentar na Arábia dia 2 de janeiro”, disse ao ‘ge’ antes de complementar.

“Quando saiu essa notícia que o Flamengo não tinha exercido a compra na data certa, tinha deixado passar, o Celso me liga e pergunta, “Thiago, como que está isso aí? Me fala, como que está, porque a gente tem interesse aqui. Me fala como que é”. E aí eu expliquei toda a situação para ele, e ele falou assim: “Se eu entrar no circuito você vem?” Eu na hora falei: “Doutor, só me dá uma semana para eu avisar a Patrícia Amorim que eles têm o prazo de uma semana. Se o Flamengo não fizer nada, eu fecho com você”. Além de dirigente eleito como vice-presidente geral em 2019 e candidato a presidente em 2016, o empresário, aliás, foi o rosto da patrocinadora máster do clube que, por 15 anos, entre 1999 e 2014, bancou grandes contratações e conquistou títulos. A chegada ao Fluminense Aproveitando o vacilo da diretoria rubro-negra, Celso Barros, então presidente da Unimed (patrocinadora do Fluminense), entrou na negociação. Após negociação com os árabes, Thiago, portanto, foi apresentado nas Laranjeiras com presença da torcida tricolor. Com o jogador, o Flu, assim, faturou o Carioca e Brasileirão. “No que passou a semana, o Celso me liga: “está comigo?” Eu, na hora: “Doutor, se o senhor entrar hoje, está fechado.” Ele já de imediato ligou para o Hilal e resolveu em poucos dias a situação. Acabei no Fluminense 2012.