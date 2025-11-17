Thiago Neves relembra “chapéu” de Celso Barros no Flamengo

Thiago Neves relembra “chapéu” de Celso Barros no FlamengoEx-meia conta bastidores de sua saída do Rubro-Negro e chegada ao Fluminense com participação do então patrocinador, que morreu no sábado
Celso Barros, que morrou no último sábado (15), ganhou homenagem do Fluminense no último domingo (16), no Salão Nobre das Laranjeiras. Afinal, o ex-patrocinador e pré-candidato à presidência do clube foi figura marcante no clube ao longo das últimas três décadas. E quem o conhece muito bem é Thiago Neves. Afinal, o profissional foi responsável pela contratação do ex-jogador, que estava no Flamengo. Ele contou como aconteceu o processo para sua chegada ao Tricolor em 2012.
“Uma coisa que eu nunca vou esquecer, foi a minha saída do Flamengo para o Fluminense, de 2011 para 2012. Eu lembro que eu queria continuar no Brasil, não queria voltar para a Arábia, e o Al Hilal tinha mandado uma carta, se não me engano, para a FIFA ou para o Flamengo, falando que eu tinha que me apresentar na Arábia dia 2 de janeiro”, disse ao ‘ge’ antes de complementar.
“Quando saiu essa notícia que o Flamengo não tinha exercido a compra na data certa, tinha deixado passar, o Celso me liga e pergunta, “Thiago, como que está isso aí? Me fala, como que está, porque a gente tem interesse aqui. Me fala como que é”. E aí eu expliquei toda a situação para ele, e ele falou assim: “Se eu entrar no circuito você vem?” Eu na hora falei: “Doutor, só me dá uma semana para eu avisar a Patrícia Amorim que eles têm o prazo de uma semana. Se o Flamengo não fizer nada, eu fecho com você”.
Além de dirigente eleito como vice-presidente geral em 2019 e candidato a presidente em 2016, o empresário, aliás, foi o rosto da patrocinadora máster do clube que, por 15 anos, entre 1999 e 2014, bancou grandes contratações e conquistou títulos.
A chegada ao Fluminense
Aproveitando o vacilo da diretoria rubro-negra, Celso Barros, então presidente da Unimed (patrocinadora do Fluminense), entrou na negociação. Após negociação com os árabes, Thiago, portanto, foi apresentado nas Laranjeiras com presença da torcida tricolor. Com o jogador, o Flu, assim, faturou o Carioca e Brasileirão.
“No que passou a semana, o Celso me liga: “está comigo?” Eu, na hora: “Doutor, se o senhor entrar hoje, está fechado.” Ele já de imediato ligou para o Hilal e resolveu em poucos dias a situação. Acabei no Fluminense 2012.
“Aí aconteceu o que aconteceu, né?! Campeão carioca, campeão Brasileiro. Eu sou uma pessoa muito grata ao Celso por tudo que ele fez por mim como jogador e como pessoa. A minha família tem um carinho muito grande por ele. Essa foi um uma uma das coisas que me marcou muito. A confiança em mim, por ter acreditado em mim e ter feito uma das principais e maiores negociações da história do Fluminense. Acho que isso não tem não tem preço. Tudo que ele fez por mim. Essa é uma história que eu tenho de gratidão com o doutor Celso”, destacou.
