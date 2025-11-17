Seleção goleou a Tunísia no último jogo antes da Copa de 2022; veja o que mudou

Seleção goleou a Tunísia no último jogo antes da Copa de 2022; veja o que mudouÀ época treinado por Tite, Brasil meteu 5 a 1 no Parque dos Príncipes, em Paris, em setembro de 2022; mudanças são drásticas
A Seleção Brasileira encara a Tunísia nesta terça-feira (18/11), em jogo que encerra a temporada 2025 da Canarinho. E o duelo representa o reencontro das seleções após mais de três anos.
Na ocasião, em setembro de 2022, o jogo marcava o último teste da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo do Catar, com uma grande goleada: 5 a 1, no Parque dos Príncipes, em Paris (FRA). Veja com o Jogada10, então, o que mudou desde então.
LEIA MAIS: Brasil x Tunísia: onde assistir e escalações
Comecemos, afinal, pela escalação: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Fred, Raphinha, Neymar e Paquetá; Richarlison. Os 11 iniciais só tiveram uma modificação para a estreia na Copa do Mundo, em 24 de novembro (ou seja, dois meses depois). A entrada de Vini Jr no lugar de Fred (Paquetá foi para a “volância”).
Contra a Tunísia, saíram do banco o próprio Vini Jr, Pedro, Renan Lodi, Antony, Ibañez e Rodrygo. Lembrando que a Fifa permite seis alterações em amistosos internacionais. E o Brasil foi efetivo logo no primeiro tempo, abrindo 4 a 1. Raphinha (duas vezes), Richarlison e Neymar (de pênalti) marcaram os gols. Na etapa final, Pedro fechou a conta.
Entradas e saídas na Seleção
Dos titulares daquela partida, quatro jogadores não estão mais na Seleção. O zagueiro Thiago Silva, o lateral-esquerdo Alex Telles, o volante Fred e o meia Neymar. Em relação aos atletas que ficaram como opção no banco, Antony, Bremer, Everton Ribeiro, Ibañez, Renan Lodi, Pedro, Roberto Firmino e Weverton não estão mais na Amarelinha. Dessa forma, cerca de 52% dos convocados por Tite no 5 a 1 sobre a Tunísia podem ficar fora da Copa do Mundo de 2026.
Atualmente, quem se mantém são o goleiro Alisson, o lateral Danilo, o zagueiro Marquinhos, o volante Casemiro, o meia Lucas Paquetá e o atacante Richarlison. Raphinha, do Barcelona, é um dos principais jogadores, mas não constou na última convocação por lesão na coxa direita. Já em relação ao banco, quem segue é o meia-atacante Matheus Cunha, o zagueiro Éder Militão, o goleiro Ederson, o volante Fabinho, e os atacantes Rodrygo e Vini Jr.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.