São Paulo vê 70% do seu elenco atual passar pelo departamento médico em 2025

Dos 33 jogadores, apenas nove não sofreram lesões até o momento na temporada e reacende alerta no Tricolor

A sensação do torcedor é de que o time vive um ciclo interminável de contratempos, e os números reforçam a preocupação. Afinal, dos 33 jogadores atualmente no elenco, 24 já tiveram algum tipo de lesão ou passaram pelo departamento médico. Um índice de 72,7%.

A semana no São Paulo foi novamente dominada por boletins médicos. Em poucos dias, o clube viu surgir quatro novos capítulos na já longa lista de problemas físicos em 2025. O caso cardíaco de Oscar, a cirurgia de hérnia inguinal de Enzo Díaz, um incômodo no joelho direito que voltou a atrapalhar Lucas Moura e mais uma lesão muscular do zagueiro Arboleda.

O técnico Hernán Crespo já havia desabafado em outubro, quando perdeu mais atletas por problemas físicos: “Aqui acontecem coisas inacreditáveis todos os dias, aí temos que nos adaptar”, comentou o treinador.

Entre os poucos que ainda não tiveram qualquer problema médico estão: Rafael, Sabino, Patryck Lanza, Maílton, Bobadilla, Negrucci, Luciano, Rigoni e Tapia.

São Paulo e seus problemas frequentes de lesões

Alguns jogadores, como Oscar e Marcos Antônio, acumularam idas ao departamento médico por diferentes motivos. Além disso, outros nomes como de Alisson e Alan Franco tiveram passagens rápidas. O primeiro por dores no quadril, que o tiraram de jogos em agosto. O segundo por uma sobrecarga na coxa direita que o afastou de uma partida em outubro. Por fim, nomes como de Calleri, André Silva e Ryan Francisco só devem voltar em 2026.

Assim, o cenário liga o alerta para a reta final da temporada e reforça a necessidade de controle de carga, ajustes de rotina e recuperação de elenco. Temas que devem seguir como prioridade nos bastidores do São Paulo para a próxima temporada.