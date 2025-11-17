Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo pode ter quatro reforços da base para o Majestoso

Quatro jogadores do time sub-20 se reapresentaram com o elenco tricolor com o foco no clássico contra o Corinthians
O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira (17) e contou com algumas novidades em seu plantel. Quatro jogadores que disputaram a final do Campeonato Paulista Sub-20 no último domingo (16), contra o Santos, treinaram com o elenco no CT da Barra Funda e serão avaliados por Hernán Crespo.

O lateral-esquerdo Nicolas, o meia Pedro Ferreira e os atacantes Paulinho e Lucca realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do CT. O quarteto se torna opção para o clássico contra o Corinthians, na próxima quinta-feira (20), na Neo Química Arena.

A tendência é que todos eles realizem a atividade desta terça (18) com o restante do time. Crespo deve utilizar o treino para definir os relacionados para o clássico. Se o técnico não aproveitar algum dos jogadores, eles retornam para o time sub-20, para enfrentar o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Brasil da categoria.

Dentre os quatro jogadores, apenas Lucca já teve experiências no time principal do São Paulo. O atacante atuou em seis partidas e marcou um gol, justamente na sua estreia, contra o Libertad, na Libertadores.

