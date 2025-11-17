São Paulo pode ter quatro reforços da base para o Majestoso

Quatro jogadores do time sub-20 se reapresentaram com o elenco tricolor com o foco no clássico contra o Corinthians / Crédito: Jogada 10

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira (17) e contou com algumas novidades em seu plantel. Quatro jogadores que disputaram a final do Campeonato Paulista Sub-20 no último domingo (16), contra o Santos, treinaram com o elenco no CT da Barra Funda e serão avaliados por Hernán Crespo. O lateral-esquerdo Nicolas, o meia Pedro Ferreira e os atacantes Paulinho e Lucca realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do CT. O quarteto se torna opção para o clássico contra o Corinthians, na próxima quinta-feira (20), na Neo Química Arena.