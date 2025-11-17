São Paulo mira parceria para inaugurar ambulatório milionário em seu CT

Projeto que já está em fase de desenvolvimento promete melhorar estrutura do DM do Tricolor, que vem sendo alvo de críticas / Crédito: Jogada 10

Pressionado pelo elevado número de atletas no departamento médico ao longo de 2025, o São Paulo prepara uma reestruturação profunda em sua área de saúde e desempenho. A direção tricolor pretende iniciar 2026 com um novo modelo de atendimento clínico e tecnológico, na tentativa de retomar o protagonismo histórico do clube na prevenção e recuperação de lesões. O plano central dessa virada é o Ambulatório de Medicina Regenerativa e Reparativa, já em fase de licenciamento junto à Prefeitura e previsto para ser inaugurado até 15 de janeiro. A estrutura será comandada pelo médico ortopedista e traumatologista Lucas Leite Ribeiro.

Parceria científica e tecnológica promete inovar no São Paulo O ambulatório nasce de uma cooperação entre o São Paulo, a Escola Paulista de Medicina (Unifesp) e quatro empresas especializadas no setor de saúde e inovação. A iniciativa abrange desde pesquisa clínica até a criação de protocolos modernos voltados à prevenção de lesões, aceleração de retornos e aprimoramento do desempenho. O atendimento abrangerá atletas do elenco profissional, das categorias de base e do time feminino. O projeto não terá custos diretos ao clube. O investimento total, estimado em R$ 21 milhões ao longo de três anos (R$ 7 milhões anuais) e estará sendo coberto pelos parceiros. Incluindo construção da estrutura, contratação de profissionais, equipamentos e insumos sob demanda. As empresas DMC, Biodevice e EPO Regen atuarão no desenvolvimento e fornecimento de tecnologia, enquanto a Le Care apoiará a obra e a obtenção dos alvarás. Segundo Lucas Leite Ribeiro, o foco é reduzir o volume de lesões consideradas evitáveis, especialmente as de desgaste e sobrecarga, cada vez mais comuns em um calendário nacional marcado por viagens extensas, diferentes tipos de gramado e jogos consecutivos. “Não há como zerar lesões no futebol. Vão seguir chegando lesões traumáticas, por exemplo. Oscar toma uma joelhada e quebra três vértebras, lesões de ligamento… Esses traumas acontecem. Agora, lesão por desgaste e Overuse (uso excessivo), nós podemos minimizar. O futebol brasileiro tem muitos jogos, em gramados diferentes, em campos sintéticos. Temos que tentar minimizar as lesões musculares, disse o médico.

Departamento médico sobrecarregado em 2025 Ao longo da temporada, 70% do elenco profissional já precisou passar pelo departamento médico em algum momento. Número que afetou a regularidade da equipe de Hernán Crespo e contribuiu para a oscilação do desempenho em campo. Atualmente, o São Paulo tem uma longa lista de atletas em recuperação. Afinal, Marcos Antônio, Rodriguinho, Luan, Wendell, Leandro, Dinneno, Calleri, André Silva, Ryan Francisco, Lucas Moura e Arboleda estão todos entregues ao departamento médico. Além disso, Oscar, que recentemente tratava um problema na panturrilha esquerda, está afastado por motivos cardiológicos. O meia acabou sendo internado por síndrome vasovagal no Hospital Albert Einstein, mas recebeu alta no último domingo.