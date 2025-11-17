Reunião vai marcar início da transição entre gestões do Grêmio

O atual presidente do clube, Alberto Guerra, e o futuro mandatário do clube, Odorico Roman, vão se reunir com os respectivos vice-presidentes de cada gestão. De acordo com o “GE”, o encontro será pautado em três assuntos principais: futebol, finanças e administração. Afinal, será uma reunião geral para começar a transição entre as gestões.

O Grêmio começa, nesta segunda-feira (17), a transição entre as gestões de Alberto Guerra e Odorico Roman . No fim desta tarde, uma reunião na Arena, em Porto Alegre, vai marcar inicio deste processo, que vai até o meio de dezembro.

Além disso, nesta reunião também serão definidos nomes de cada gestão que serão responsáveis por tocar as conversas individuais sobre cada um destes assuntos.

Em resumo, os sócios do Grêmio elegeram Odorico Roman como presidente do Grêmio na primeira semana de novembro. Desde então, ele e Alberto Guerra têm conversado, mas de maneira informal. A posse do novo mandatário do clube deve acontecer na segunda semana de dezembro, após o fim do Campeonato Brasileiro.

Odorico já tem missões no futebol do Grêmio

Apesar da transição entre as duas gestões só começar nesta segunda-feira, Odorico Roman já sabe que tem duas missões importantes no futebol do Grêmio. Afinal, o futuro presidente precisa definir as situações do técnico Mano Menezes e do volante Edenilson.

O treinador tem contrato com o Grêmio até o fim de 2025. Mas já seria bem avaliado por Odorico Roman e os futuros responsáveis pelo futebol do clube. No entanto, a definição sobre uma renovação só deve acontecer após o fim do Campeonato Brasileiro.