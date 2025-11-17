Rayan é dúvida do Vasco para enfrentar o Grêmio

Atacante apresentou um quadro de rinite alérgica e perdeu os últimos dois treinos do Cruz-Maltino, no CT Moacyr Barbosa

O atacante Rayan é dúvida do Vasco para o jogo contra o Grêmio, quarta-feira (19), na Arena do Grêmio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador apresentou um quadro de rinite alérgica e perdeu os últimos dois treinamentos.

No último domingo, Rayan se apresentou no CT Moacyr Barbosa, mas não foi a campo. O atacante estava com uma forte congestão nasal e chegou a realizar exames para identificar o problema. Nesta segunda-feira ficou em casa de repouso.