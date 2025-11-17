Rayan é dúvida do Vasco para enfrentar o Grêmio

Rayan é dúvida do Vasco para enfrentar o GrêmioAtacante apresentou um quadro de rinite alérgica e perdeu os últimos dois treinos do Cruz-Maltino, no CT Moacyr Barbosa
O atacante Rayan é dúvida do Vasco para o jogo contra o Grêmio, quarta-feira (19), na Arena do Grêmio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador apresentou um quadro de rinite alérgica e perdeu os últimos dois treinamentos.
No último domingo, Rayan se apresentou no CT Moacyr Barbosa, mas não foi a campo. O atacante estava com uma forte congestão nasal e chegou a realizar exames para identificar o problema. Nesta segunda-feira ficou em casa de repouso.
O Vasco aguarda Rayan nesta terça-feira (18), no treino que antecede a viagem para Porto Alegre. Caso participe da atividade, o atacante será relacionado. Caso contrário, Diego Minete, das categorias de base, deve viajar com o grupo.
Vale destacar que o Vasco já não conta com Paulo Henrique, suspenso. Cuesta e Andrés Gómez, que estão com a seleção da Colômbia, também não devem jogar.