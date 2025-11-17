Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rayan, do Vasco, recebe proposta do Barcelona

Atacante de 19 anos é monitorado pelo clube catalão desde as categorias de base. Cruz-Maltino quer manter o jogador até o meio do ano que vem
Rayan entrou na mira do Barcelona e pode ser vendido pelo Vasco na próxima janela. O clube catalão apresentou uma proposta nos últimos dias pela joia vascaína de 19 anos.

O valor não foi confirmado, mas é menor do que a multa contratual, de 40 milhões de euros. Entretanto, a quantia é considerada boa, tanto para o Vasco, quanto para o Rayan.

LEIA MAIS: Rayan é dúvida do Vasco para enfrentar o Grêmio

O Vasco chegou a receber propostas do Porto e Shakhtar Donetsk, mas o desejo de Rayan é jogar por um grande clube em uma liga forte. Dessa forma, o Barcelona chega como um grande concorrente para contratar o jogador.

Além de uma proposta financeiramente interessante, o Barcelona está disposto a contar com Rayan apenas no meio do ano que vem. O clube catalão não quer repetir o mesmo erro que aconteceu com Vitor Roque, que chegou na janela de inverno e teve dificuldades de adaptação. Essa possibilidade agrada ao Vasco.

Artilheiro da era Diniz, Rayan desabrochou e se tornou protagonista do Vasco. Na temporada, o atacante soma 17 gols e uma assistência, em 49 jogos, o que o fez entrar no radar da Seleção Brasileira, estando inclusive na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti.

