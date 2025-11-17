Ramón testa Internacional com quatro jogador no meio antes de pegar o Ceará

Treinador monta esboço com Luis Otávio, Bruno Henrique, Alan Rodríguez e Alan Patrick no setor criativo do Colorado / Crédito: Jogada 10

Ramón Díaz testa possíveis soluções que possam ajudar o Internacional a melhorar de rendimento e ter êxito na missão de fugir do rebaixamento. Nas atividades de preparação, o treinador argentino incorporou Bruno Henrique ao time titular do Colorado. Diferentemente da disputa por posição com Alan Rodríguez, em novo cenário, ele atuaria ao lado dele. Assim, segundo informação da “Zero hora”, nesta alternativa de time, o comandante montaria o meio-campo do Inter com quatro jogadores. No caso, Luis Otávio, Bruno Henrique, Alan Rodríguez e Alan Patrick mais avançado. A dúvida é se essa formação seria para uma possível equipe inicial ou um teste para uma eventual situação de jogo.

Portanto, haveria uma mudança tática para o esquema 4-4-2. Ou seja, com uma dupla de atacantes que foi composta por Ricardo Mathias e Vitinho. Apesar da presença do camisa 49 entre os titulares, a chance dessa possibilidade se confirmar é pequena. A tendência é de que ele dê lugar a Borré ou Carbonero. Uma preservação de um deles ou dois ocorrerá somente após avaliação de suas condições físicas. Afinal, eles estão a serviço da Colômbia para amistosos nos Estados Unidos durante a Data Fifa. Ramón Díaz experimentou outras possibilidades no treinamento desta segunda-feira (17). Desta forma, uma formação com três zagueiros ainda é uma opção para o técnico argentino. Isso porque ele ensaiou no treino uma equipe com a saída do volante Bruno Henrique e a entrada de Juninho na linha de defesa. A confirmação dos 11 iniciais do Internacional ainda depende dos dois últimos treinos. Apesar disso, um provável time titular no atual cenário é: Ivan; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique (Juninho), Alan Rodríguez, Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Borré).