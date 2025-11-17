Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Puma é liberado da seleção do Uruguai e reforça o Vasco contra o Grêmio

Lateral-direito não foi relacionado para o amistoso contra os Estados Unidos e pediu para retornar ao Cruz-Maltino para jogar quarta-feira
O Vasco terá o reforço de Puma Rodríguez contra o Grêmio. O lateral-direito não será relacionado para o amistoso do Uruguai contra os Estados Unidos, nesta terça-feira (18). Dessa forma, o jogador solicitou a liberação para poder jogar pelo Cruz-Maltino na quarta-feira (19) e foi atendido pela seleção Celeste.

Puma Rodríguez está neste momento retornando ao Rio de Janeiro. A expectativa, portanto, é de que o lateral-direito participe do treino de amanhã, no CT Moacyr Barbosa, o último antes da viagem para Porto Alegre.

LEIA MAIS: Novo gramado de São Januário deve ser inaugurado em Vasco x Internacional

O reforço de Puma Rodríguez é muito importante para o Vasco, tendo em vista que Tchê Tchê seria improvisado na posição. O titular da lateral-direita, Paulo Henrique, está suspenso para a partida. Mesmo se estivesse apto, a participação seria incerta, porque o jogador está à serviço da Seleção Brasileira.

Com três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o Vasco despencou na classificação para a 11ª posição. Dessa forma, o jogo contra o Grêmio passa a ter caráter decisivo para seguir na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

