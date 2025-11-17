PSG acusa Mbappé de “má-fé” e cobra indenização milionária

O PSG divulgou um comunicado nesta terça-feira após a audiência no Tribunal do Trabalho de Paris, no qual direciona críticas a Kylian Mbappé. O clube cobra do atacante uma indenização de 240 milhões de euros (R$ 1,5 bilhões), valor que, segundo os parisienses, corresponde principalmente aos prejuízos causados pela transferência frustrada para o Al-Hilal, em julho de 2023, quando chegou uma oferta de 300 milhões de euros que Mbappé recusou.

Do outro lado, o jogador, que deixou o PSG ao fim do contrato e se juntou ao Real Madrid no meio de 2024, exige 263 milhões de euros (R$ 1,6 bilhões). Ele alega que sofreu assédio moral nos últimos meses de vínculo e pede a reclassificação do seu contrato de trabalho.

No comunicado, o clube afirma que tentou, ao longo de mais de um ano, resolver o impasse de forma amigável. Segundo o PSG, diferentes entidades envolvidas incentivaram um acordo, mas Mbappé teria optado por manter o conflito. O texto diz que o atacante “continuou atacando o clube sempre que pôde”. Inclusive com o novo processo aberto nesta semana, algo que o PSG considera prejudicial ao jogador e ao futebol francês.

PSG acusa Mbappé de agir de “má-fé”

Sobre o pedido de indenização feito por Mbappé, o clube sustenta que está amparado pela lei. A diretoria afirma ter apresentado documentos que, segundo ela, provam que o francês agiu de má-fé ao esconder por quase 11 meses que não tinha intenção de renovar o contrato, entre julho de 2022 e junho de 2023. Período em que, na visão do PSG, seria possível negociar uma venda.

O clube também diz que o jogador tentou invalidar um acordo firmado em agosto de 2023, que previa redução salarial caso ele decidisse sair gratuitamente, algo que teria sido criado para proteger a saúde financeira da equipe após investimentos considerados excepcionais.