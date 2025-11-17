Promessa do Fluminense deve retornar em 2026

Promessa do Fluminense deve retornar em 2026Zagueiro pode receber mais oportunidades na próxima temporada após passagem por empréstimo no Remo
Emprestado pelo Fluminense nesta temporada, o zagueiro Kayky Almeida deve retornar em 2026. Afinal, o jogador demonstrou evolução durante a passagem pelo Remo na Série B do Brasileirão. Assim, pode receber mais oportunidades no time principal tricolor no próximo ano, segundo o perfil “Hora do Flu”.
O Remo, aliás, deseja a permanência do jogador para a próxima temporada e solicitou um novo empréstimo. Porém, o Fluminense teria recusado e conta com o zagueiro para 2026. Emprestado desde junho, Kayky Almeida disputou 14 jogos e deu uma assistência. O clube paraense chegou na última rodada da Série B com chances de acesso à elite.
Revelado no Fluminense, Kayky Almeida subiu para o profissional em janeiro do ano passado. Em agosto do mesmo ano, o Tricolor vendeu o zagueiro para o Watford, da Inglaterra, por 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) por 90% dos direitos econômicos. Contudo, ele voltou para o clube carioca em janeiro deste ano, em uma transferência definitiva e gratuita.
Kayky Almeida não se adaptou ao futebol inglês e pediu para voltar ao Fluminense. O Watford, portanto, aceitou. Contudo, o Tricolor adquiriu apenas 50% dos direitos econômicos. Canhoto, o jovem teve passagens pela Seleção em categorias de base e é considerado uma promessa da base tricolor.
