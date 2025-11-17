Promessa do Fluminense deve retornar em 2026

Zagueiro pode receber mais oportunidades na próxima temporada após passagem por empréstimo no Remo / Crédito: Jogada 10

Emprestado pelo Fluminense nesta temporada, o zagueiro Kayky Almeida deve retornar em 2026. Afinal, o jogador demonstrou evolução durante a passagem pelo Remo na Série B do Brasileirão. Assim, pode receber mais oportunidades no time principal tricolor no próximo ano, segundo o perfil “Hora do Flu”. O Remo, aliás, deseja a permanência do jogador para a próxima temporada e solicitou um novo empréstimo. Porém, o Fluminense teria recusado e conta com o zagueiro para 2026. Emprestado desde junho, Kayky Almeida disputou 14 jogos e deu uma assistência. O clube paraense chegou na última rodada da Série B com chances de acesso à elite.