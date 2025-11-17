Peluche Calegari conquista Kings League México e encara Furia na final das Américas

Peluche Calegari conquista Kings League México e encara Furia na final das AméricasEquipe de Neymar e Cris Guedes disputam o título oficial da temporada nesta sexta-feira, em solo mexicano
A Kings League Américas já conhece os protagonistas de sua grande decisão. E, se a Furia confirmou seu favoritismo no Brasil, o México assistiu a uma atuação avassaladora do Peluche Caligari. No último domingo (16/11), a equipe mexicana goleou o Los Chamos por impressionantes 10 a 1, conquistando a Kings Cup México e garantindo vaga na final continental.
A performance dominadora do Peluche Caligari chamou atenção até mesmo dos torcedores mais acostumados às surpresas do torneio. Apesar de uma atuação sólida, a equipe entrou como leve azarão diante do Los Chamos, dono da melhor campanha da etapa mexicana, mas não tomou conhecimento do rival. O destaque da final foi Van Rankin, autor de dois gols e eleito MVP da decisão.
Do outro lado, a Furia chega embalada após conquistar a Kings Cup Brasil. O time comandado por Neymar e Cris Guedes derrotou a G3X em uma final eletrizante e nos shootouts, garantido sua vaga na final das Américas.
Agora, mexicanos e brasileiros duelam na próxima sexta-feira, 21 de setembro, no México, pelo título oficial da Kings League Américas. Apenas o vencedor poderá ser coroado como campeão continental da temporada.
Aliás, a partida também reforça o novo formato da competição, que integra as edições nacionais em um circuito internacional. O campeão brasileiro enfrenta o campeão mexicano, em um modelo que aproxima as ligas e valoriza o caráter global da Kings League. Além do troféu continental, o duelo vale uma vaga no próximo Mundial de Clubes, aumentando ainda mais o peso da decisão.