Peluche Calegari conquista Kings League México e encara Furia na final das Américas

Equipe de Neymar e Cris Guedes disputam o título oficial da temporada nesta sexta-feira, em solo mexicano / Crédito: Jogada 10

A Kings League Américas já conhece os protagonistas de sua grande decisão. E, se a Furia confirmou seu favoritismo no Brasil, o México assistiu a uma atuação avassaladora do Peluche Caligari. No último domingo (16/11), a equipe mexicana goleou o Los Chamos por impressionantes 10 a 1, conquistando a Kings Cup México e garantindo vaga na final continental. A performance dominadora do Peluche Caligari chamou atenção até mesmo dos torcedores mais acostumados às surpresas do torneio. Apesar de uma atuação sólida, a equipe entrou como leve azarão diante do Los Chamos, dono da melhor campanha da etapa mexicana, mas não tomou conhecimento do rival. O destaque da final foi Van Rankin, autor de dois gols e eleito MVP da decisão.