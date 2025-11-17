Pedro já tem data para voltar ao Flamengo; saiba

Pedro já tem data para voltar ao Flamengo; saibaAtacante, que vem treinando com imobilização no braço direito, deve voltar aos relacionados no sábado (22/11), contra o Bragantino
Fora desde o dia 22 de outubro, o atacante Pedro está próximo de retornar ao Flamengo. O Rubro-Negro, afinal, prepara o camisa 9 para relacioná-lo pela primeira vez no sábado (22/11), contra o Red Bull Bragantino, pela 35ª rodada do Brasileirão.
De acordo com informações desta segunda-feira (17/11) do jornalista Venê Casagrande, a ideia da comissão técnica flamenguista é fornecer ritmo de jogo ao atacante visando a final da Libertadores contra o Palmeiras, no dia 29/11. Pedro vem treinando com imobilização no braço direito após sofrer uma fratura no local durante a vitória por 1 a 0 sobre o Racing (ARG), no dia 22 de outubro, no Maracanã.
Assim, o atacante evoluiu bem ao longo da semana, com o Flamengo pretendendo lançar o jogador contra o Bragantino. Pedro, aliás, está fora de ação há seis partidas. Filipe Luís, assim, precisou usar de criatividade para substituí-lo. No jogo contra o Fortaleza – o primeiro da sequência sem Pedro -, Bruno Henrique atuou em seu lugar (derrota por 1 a 0). Na volta contra o Racing, foi a vez de Gonzalo Plata atuar no comando de ataque (empate em 0 a 0), recebendo vermelho direto.
Contra o Sport, Bruno Henrique novamente foi acionado, marcando dois gols no 3 a 0. Na partida seguinte – 2 a 2 contra o São Paulo, Plata foi opção, sendo expulso pelo segundo jogo seguido. BH27 marcou novamente na vitória contra o Santos (3 a 2). Por fim, Wallace Yan comandou o ataque contra o Sport (goleada por 5 a 1).