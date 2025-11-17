Pedro já tem data para voltar ao Flamengo; saiba

Atacante, que vem treinando com imobilização no braço direito, deve voltar aos relacionados no sábado (22/11), contra o Bragantino / Crédito: Jogada 10

Fora desde o dia 22 de outubro, o atacante Pedro está próximo de retornar ao Flamengo. O Rubro-Negro, afinal, prepara o camisa 9 para relacioná-lo pela primeira vez no sábado (22/11), contra o Red Bull Bragantino, pela 35ª rodada do Brasileirão. De acordo com informações desta segunda-feira (17/11) do jornalista Venê Casagrande, a ideia da comissão técnica flamenguista é fornecer ritmo de jogo ao atacante visando a final da Libertadores contra o Palmeiras, no dia 29/11. Pedro vem treinando com imobilização no braço direito após sofrer uma fratura no local durante a vitória por 1 a 0 sobre o Racing (ARG), no dia 22 de outubro, no Maracanã.