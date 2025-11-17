Pé quente! Astro de Hollywood se rende ao futebol sul-americano e é visto na Bombonera

Pé quente! Astro de Hollywood se rende ao futebol sul-americano e é visto na BomboneraBoca Juniors venceu o Tigres por 2 a 0, pela última rodada da fase classificatória, e confirmou liderança no Campeonato Argentino
A Bombonera se transformou novamente em palco de encontro entre futebol e entretenimento, mas desta vez com um ator de Hollywood. Johnny Depp acompanhou a vitória do Boca Jrs. por 2 a 0 sobre o Tigres, no último domingo (16), diretamente de uma das tribunas de honra do estádio. O astro estava muito bem acompanhado por Juan Román Riquelme, presidente e ídolo histórico do clube.
O ator acompanhou a partida, válida pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Argentino, com um cachecol nas cores da bandeira do país. Acompanhado de seu tradicional óculos escuros, o ator chamou atenção do público presente no estádio e, posteriormente, viralizou nas redes sociais.
A visita ainda terminou com um presente para lá de especial: uma camisa 10 do Boca personalizada com seu nome. O uniforme foi entregue das mãos de Riquelme, e o encontro ficou eternizado em uma publicação no perfil oficial do clube.
“Johnny Depp junto com Juan Román Riquelme assistindo o líder do campeonato”, escreveu.
Empolgado com o clima do local, Depp acompanhou o triunfo que confirmou o Boca na liderança do Grupo A da competição, com 29 pontos.
Estadia na Argentina
Johnny Depp está no país há cerca de uma semana para promover o filme “Modi, Três Dias na Asa da Loucura”. A passagem pelo estádio xeneize se somou aos compromissos de divulgação da obra e reafirmou o interesse do ator pela cultura local.
