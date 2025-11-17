Participante de reality show já foi alvo de cantada de Neymar

Layla Monteiro que é integrante do programa “Poderosas do Cerrado” recebeu investida de Neymar depois de término com Bruna Marquezine / Crédito: Jogada 10

A participação da influenciadora Layla Monteiro, de 35 anos, no reality show “Poderosas do Cerrado”, do canal GNT trouxe a recordação que ela já foi alvo de cantada de Neymar. A investida do craque ocorreu de forma pública em comentário no Instagram e um período após o término do namoro com Bruna Marquezine em 2014. A atitude de Neymar fez a postagem viralizar com diversas interações com curtidas e comentários. Em seguida, Layla iniciou uma espécie de conversa na publicação com Neymar e agradeceu o atual camisa 10 do Santos por acompanhá-la na rede social.

“É um privilégio ter você me seguindo. Sou fã”, destacou a produtora de conteúdo digital junto de um emoji de um beijo. Neymar, então, respondeu com um flerte em forma de brincadeira. “(risos) Que nada! Estou acompanhando a moda. Beijão”, comentou em tom de descontração e um emoji em que tentava disfarçar a cantada. A estratégia do astro causou surpresa em Layla, que na oportunidade realizava somente posts os quais mostrava as roupas que utilizava. Com isso, frequentemente era referência de estilo para outras mulheres. Posteriormente, ela questionou se Neymar buscava estar atento a diferentes tendências de vestuários.

“Não sou focadão (em moda). Mas gosto de uns estilos diferentes, por isso acompanho”, justificou o atacante. Após isso foi a vez da produtora de conteúdo digital responder de maneira descontraída. “Isso mesmo. Você é nossa referência no mundo inteiro como jogador. Então, não pode errar nos looks (risos). Brincadeira! Mas amanhã já vou ficar de olho no seu desempenho”, brincou Layla.

Neymar passou por reviravolta com Bruna Marquezine A troca de mensagens foi motivo para vários sites de fofoca criarem notícias com foco no episódio. Há um mistério se o interesse de Neymar no tema avançou para uma consultoria presencial com a influenciadora. No atual cenário, os dois não se seguem mais. Além disso, meses depois o craque e Bruna Marquezine reataram o romance. Naquele ano também houve a histórica goleada de 7 a 1 que a Seleção Brasileira sofreu para a Alemanha. Posteriormente, o astro do futebol e a atriz decidiram se separar novamente.