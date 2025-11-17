Palmeiras inicia preparação para duelo contra o Vitória com dois retornos

Andreas Pereira e Allan retornam de suspensão, enquanto convocados seguem como dúvida para a partida contra os Baianos / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras retomou os treinamentos nesta segunda-feira (17/11), na Academia de Futebol, com foco no confronto diante do Vitória, marcado para quarta-feira (19/11), às 19h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. A comissão técnica de Abel Ferreira contará com dois retornos importantes. Afinal, Andreas Pereira e Allan estão novamente à disposição após cumprirem suspensão na rodada anterior. Os dois atletas participaram normalmente das atividades desta manhã. Na primeira etapa da sessão, o elenco realizou exercícios técnicos com auxílio de bonecos espalhados pelo campo. Nesta atividade, aprimorou movimentações, balanços defensivos, construção de jogadas e finalizações. Na sequência, houve um treino com duas equipes em espaço reduzido. Os jogadores que foram titulares contra o Santos deixaram o gramado mais cedo para cumprir o protocolo de recuperação na parte interna.

A maior incerteza do dia segue sendo a situação dos atletas convocados por suas seleções. Com exceção de Flaco López, que retornou na última sexta-feira (14/11) após disputar apenas um amistoso pela Argentina, os demais palmeirenses envolvidos na Data Fifa chegam a São Paulo apenas na véspera da partida. Dessa forma, dependem de avaliação do Núcleo de Saúde e Performance para saber se terão condições de atuar. Entre os que ainda vão passar por exame físico estão Vitor Roque, com a Seleção Brasileira, Gustavo Gómez e Ramón Sosa, com o Paraguai, além de Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres, que servem o Uruguai. Todos disputam seus últimos amistosos nesta terça-feira, dia 18 de novembro, enquanto o Palmeiras entra em campo no dia seguinte. O provável Palmeiras Diante desse cenário, a equipe provável tem: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs (Gómez), Murilo e Jefté (Piquerez); Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Mauricio (Raphael Veiga); Felipe Anderson (Vitor Roque), Allan e Flaco López. No departamento médico, Paulinho e Lucas Evangelista seguem em recuperação, enquanto Weverton ainda trabalha com restrições físicas e permanece como desfalque.