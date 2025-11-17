Palmeiras espera ter até oito ”reforços” para o duelo contra o Vitória

Os meio-campistas Andreas Pereira e Allan, suspensos no clássico da Vila Belmiro, estão treinando na Academia de Futebol desde o último domingo (16/11). Ambos são candidatos a recuperar espaço na formação titular, especialmente depois de uma atuação marcada pela falta de criatividade diante do Santos. Flaco López, que já havia sido relacionado no clássico após retornar da seleção argentina horas antes da partida, treinou normalmente. Assim, deve reassumir a vaga na equipe principal.

Depois de encarar o Santos bastante desfalcado durante a Data Fifa, o Palmeiras deve ter reforços para o duelo contra o Vitória, nesta quarta-feira (19/11), no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira recebeu três reforços imediatos e aguarda a chegada de outros seis convocados, que desembarcam no Brasil entre terça e a madrugada de quarta em voos fretados.

E os convocados do Palmeiras?

Além do trio, a comissão técnica aguarda a chegada de Vitor Roque, convocado pela Seleção Brasileira, Gustavo Gómez e Ramón Sosa, pelo Paraguai, e Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres, que defenderam o Uruguai. Todos entram em campo na terça-feira, 18 de novembro, nos últimos amistosos antes do retorno.

Por isso, cada um deles dependerá de análise minuciosa do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) para saber se terá condições de compor o elenco na quarta-feira. Aliás, o próprio Abel Ferreira reforçou, em coletiva após o clássico, que os convocados ainda precisam passar por alguns testes.

Mesmo que não iniciem a partida como titulares, os retornos ampliam de maneira significativa as opções no banco. Algo que o treinador lamentou não ter no clássico contra o Santos.

O esquema de retorno foi planejado para que os jogadores cheguem o mais descansados possível. Vitor Roque volta no avião da presidente Leila Pereira, logo após o confronto da Seleção contra a Tunísia, na França. Os paraguaios enfrentam o México, enquanto os uruguaios atuam contra os Estados Unidos, ambos também na terça. Todos voltam em voos fretados pelo clube.