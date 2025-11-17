Neymar e mais quatro titulares ficam na academia, mas não preocupam o Santos

Neymar e mais quatro titulares ficam na academia, mas não preocupam o SantosCamisa 10 e mais quatro jogadores fazem trabalho interno por desgaste, mas tendência é que todos treinem normalmente na terça-feira
O técnico Juan Pablo Vojvoda iniciou a preparação do Santos para o duelo contra o Mirassol sem cinco de seus principais jogadores. Neymar, Igor Vinícius, Willian Arão, Zé Rafael e Guilherme não participaram das atividades em campo na manhã desta segunda-feira (17/11), no CT Rei Pelé. Apesar das ausências, nenhum deles preocupa para a partida desta quarta-feira (19/11), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão.
O quinteto permaneceu na academia realizando um trabalho específico de controle de carga, medida adotada pelo desgaste acumulado nas últimas semanas. Outro desfalque momentâneo foi o lateral JP Chermont. Ele foi titular na final do Campeonato Paulista sub-20 no domingo, conquista santista diante do São Paulo nos pênaltis.
A expectativa da comissão técnica é que todos estejam presentes no treino da tarde desta terça-feira (18/11). Aliás, nesta atividade, Vojvoda deve definir a escalação para enfrentar o Mirassol. Willian Arão, que saiu com dores na vitória sobre o Palmeiras, não preocupa e deve treinar normalmente.
Enquanto isso, o restante do elenco participou de exercícios técnicos e de uma atividade tática sob supervisão da comissão. O único desfalque confirmado para a partida é o zagueiro Alexis Duarte, convocado pela seleção paraguaia para amistoso contra o México, nesta terça-feira, em San Antônio, nos Estados Unidos.
Assim, o provável Santos para enfrentar o Mirassol tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías (Zé Ivaldo), Luan Peres e Souza; João Schmidt, Willian Arão, Zé Rafael e Barreal (Rollheiser); Guilherme (Robinho Jr.) e Neymar.