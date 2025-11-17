Neymar e mais quatro titulares ficam na academia, mas não preocupam o Santos

Camisa 10 e mais quatro jogadores fazem trabalho interno por desgaste, mas tendência é que todos treinem normalmente na terça-feira / Crédito: Jogada 10

O técnico Juan Pablo Vojvoda iniciou a preparação do Santos para o duelo contra o Mirassol sem cinco de seus principais jogadores. Neymar, Igor Vinícius, Willian Arão, Zé Rafael e Guilherme não participaram das atividades em campo na manhã desta segunda-feira (17/11), no CT Rei Pelé. Apesar das ausências, nenhum deles preocupa para a partida desta quarta-feira (19/11), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão. O quinteto permaneceu na academia realizando um trabalho específico de controle de carga, medida adotada pelo desgaste acumulado nas últimas semanas. Outro desfalque momentâneo foi o lateral JP Chermont. Ele foi titular na final do Campeonato Paulista sub-20 no domingo, conquista santista diante do São Paulo nos pênaltis.